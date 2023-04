Bitstack lève 2 millions d'euros pour développer son offre et démocratiser l'épargne en Bitcoin (BTC)

Bitstack, une start-up française spécialisée dans l'épargne en Bitcoin (BTC), a annoncé avoir levé 2 millions d'euros dans le cadre d'un second tour de financement. Cette levée de fonds va permettre à la jeune pousse de renforcer son équipe et de développer de nouveaux services pour faciliter l'investissement en Bitcoin, tels qu'un IBAN virtuel et une carte de débit Bitstack permettant de payer en euros ou en BTC chez tous les commerçants.

Bitstack lève 2 millions d'euros et enrichit son catalogue

Environ un an après avoir levé 1 million d'euros dans le cadre de son premier round de financement, la start-up française Bitstack se dote cette fois-ci d'un apport de 2 millions d'euros afin de continuer sa mission, à savoir démocratiser l'épargne en Bitcoin (BTC).

Tout comme pour le premier, ce tour de table a été mené par le fonds Founders Future et a su rassembler de nombreux participants tels que Y Combinator, Kima Ventures, Goodwater Capital, FoundersX Ventures, Soma Capital ainsi que Lightning Ventures.

Les fondateurs de Bitstack. À gauche, Alexandre Roubaud. À droite, Kabir Sethi.

Une levée de fonds qui matérialise le succès de l'épargne en Bitcoin incarnée par Bitstack, la plupart des ménages cherchant plus que jamais à diversifier leurs investissements et à trouver une façon de contourner l'inflation. Effectivement, comme le souligne Alexandre Roubaud, le PDG de Bistack, les statistiques observées témoignent d'une adoption croissante des Français :

« 50% des utilisateurs de Bitstack sont des primo-acheteurs de Bitcoins, ce qui révèle une adoption du Bitcoin par les Français. Ils sont 94% à vouloir conserver leurs Bitcoins plus de 3 ans et 29% plus de 10 ans, traduisant ainsi une conviction sur le long terme. »

Ainsi, depuis ce début d'année et alors que la confiance dans le système bancaire n'a jamais été autant remise en question, Bitstack enregistre un volume record de nouveaux épargnants et voit son nombre d'utilisateurs actifs augmenter de plus de 20 % par mois.

Un panel de nouveaux services

Lancée sur l'App Store et Google Play en juillet 2022, l'application Bitstack permet d'épargner en Bitcoin de façon simple, ludique et surtout indolore. Cela est permis grâce au mécanisme de l'arrondi à l'euro supérieur des dépenses, qui permet d'investir de manière régulière dans le BTC sans même y penser.

Par exemple, un café acheté 2,60 € est arrondi à 3,00 € et les 0,40 € de différence sont investis automatiquement en Bitcoin. Cette méthode permet ainsi de s'exposer au roi des cryptomonnaies via la stratégie du Dollar Cost Averaging (DCA), laquelle a déjà été éprouvée et permet de lisser la volatilité du BTC sur le long terme.

Par ailleurs, Bistack permet d'acheter du Bitcoin directement depuis son application mobile et d'instaurer un plan d'épargne récurrent personnalisé.

Cette levée de fonds va ainsi permettre à Bistack de continuer à œuvrer en ce sens, d'une part en renforçant ses équipes, mais également en déployant de nouveaux services. Ainsi, les utilisateurs de Bitstack disposeront désormais d'un IBAN virtuel leur permettant d'y déposer leur salaire et d'automatiser leur investissement dans le Bitcoin. Par ailleurs, toujours à travers son application, Bitstack permettra également d'envoyer ou de recevoir du BTC entre amis.

Mais la nouvelle majeure, c'est l'arrivée d'une carte de débit Bitstack pour la fin d'année 2023 permettant à tout un chacun de payer soit en euros soit en BTC, et ce chez tous les commerçants. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous enregistrer sur la liste des préinscriptions afin, peut-être, de bénéficier de cette carte totalement gratuite.

Une étape supplémentaire vers la démocratisation du Bitcoin, comme le souligne Alexandre Roubaud :

« Notre ambition est de donner aux Français une nouvelle manière de gérer leur argent. Chez Bitstack, nous croyons que la finance peut être différente, plus accessible, plus transparente et plus équitable grâce au Bitcoin. Avec le lancement de nos nouveaux services financiers et de notre carte de débit, nous poursuivons notre mission de démocratisation du bitcoin pour créer un système financier plus ouvert. »

👉 Découvrez notre interview vidéo d'Alexandre Roubaud, le PDG de Bitstack

