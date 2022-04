Bitstack, l'épargne en Bitcoin (BTC) de façon simple et ludique

Cet article est écrit en partenariat avec Bitstack (en savoir plus)

Et si l'on pouvait épargner du Bitcoin (BTC) automatiquement ? C'est l'idée qu'ont eue Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, 2 jeunes entrepreneurs à qui nous devons la startup française Bitstack. Les 2 amis se sont rencontrés à Montréal, avant qu'Alexandre Roubaud ne parte travailler pour une startup canadienne du nom de Moka.

Cette dernière avait un projet simple, mais toutefois novateur : créer un système d'épargne automatique en arrondissant à l'euro supérieur les transactions bancaires du quotidien. C'est là que les 2 associés ont décidé de créer Bitstack, un projet basé sur le même modèle, mais avec une petite différence.

Les épargnants ne verront leurs arrondis épargnés ni sur un livret, ni sur un plan épargne logement (PEL) ou encore à travers des actions, mais en Bitcoin.

Mais pourquoi épargner en Bitcoin plutôt qu'en monnaie conventionnelle ? Selon l'équipe de Bitstack, le Bitcoin constitue un meilleur investissement sur le long terme pour la simple et bonne raison que le système bancaire actuel est basé sur la dette, et qu'il est donc mécaniquement destiné à s'effondrer tôt ou tard.

Une idée d'ailleurs défendue par le créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto lui-même :

« Le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance qui est nécessaire pour qu’elle fonctionne. Il faut faire confiance à la banque centrale pour qu’elle ne dévalorise pas la monnaie, mais l’histoire des monnaies fiduciaires est pleine de violations de cette confiance. »

Le Bitcoin, contrairement à la monnaie émise par une banque centrale, ne saurait être imprimé à l'infini. Pas plus de 21 millions d'unités au maximum ne pourront circuler sur le marché, et le Bitcoin n'appartient à aucune entité centrale.

Depuis sa création, il constitue un actif de valeur plus sûr sur le long terme que les monnaies classiques, comme peut en témoigner son taux d'inflation.

Graphique évolutif du nombre de BTC en circulation (en bleu) et de son taux d'inflation (en jaune)

Précisons d'emblée qu'afin de pouvoir proposer ses services, Bitstack est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Découvrons maintenant ce que propose concrètement Bitstack, et de quoi retourne son modèle sur le long terme.

Quels sont les avantages d'épargner avec Bitstack ?

Tout d'abord, avant de pouvoir profiter de l'épargne facile en indolore en Bitcoin grâce à Bitstack, vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire afin d'obtenir un accès anticipé à l'application, dont la sortie officielle est prévue au cours du 3e trimestre de cette année. D’ici là, tous les utilisateurs bénéficient de 0% de frais sur les achats / ventes de Bitcoin.

Nous vous invitons à vous inscrire à Bitstack via notre lien ci-dessous, ce dernier vous permettra ainsi de gagner 5 € sous forme de Bitcoin dès lors que vous aurez effectué le processus de vérification d'identité (KYC) sur la plateforme.

Une fois le lien reçu par mail, il vous suffira de télécharger l'application puis de procéder à la vérification de votre identité. Dernière étape, il sera nécessaire de lier Bitstack à votre compte bancaire afin d'automatiser les arrondis de vos transactions.

Notons que Bitstack utilise les mêmes mesures de sécurité que les grandes banques et n'a pas accès à vos identifiants bancaires.

Il vous suffira ensuite de mettre en place votre plan d'épargne. Bitstack propose 3 options :

Arrondi automatique : par exemple, si vous effectuez une transaction de 9,30 €, alors 0,70 € sera ajouté à cette dernière, ce montant étant ensuite automatiquement converti en Bitcoin. Il est possible d'intégrer un multiplicateur de 2, de 5 ou de 10 afin d'épargner plus de fonds à chaque transaction. La totalité des arrondis est calculée en fin de semaine et est ensuite transformée en Bitcoin avant d'être créditée sur votre compte Bitstack ;

: par exemple, si vous effectuez une transaction de 9,30 €, alors 0,70 € sera ajouté à cette dernière, ce montant étant ensuite automatiquement converti en Bitcoin. Il est possible d'intégrer un multiplicateur de 2, de 5 ou de 10 afin d'épargner plus de fonds à chaque transaction. La totalité des arrondis est calculée en fin de semaine et est ensuite transformée en Bitcoin avant d'être créditée sur votre compte Bitstack ; Épargne récurrente : vous pouvez définir un plan d'épargne récurrent du montant que vous souhaitez, lequel sera appliqué chaque semaine, toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. Par exemple, vous pouvez investir automatiquement 50 € en Bitcoin mensuellement de façon automatique ;

: vous pouvez définir un plan d'épargne récurrent du montant que vous souhaitez, lequel sera appliqué chaque semaine, toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. Par exemple, vous pouvez investir automatiquement 50 € en Bitcoin mensuellement de façon automatique ; Achat ponctuel : Bitstack permet également d'acheter directement du Bitcoin à partir de 1 €. Il suffit pour cela d'une carte bancaire, aucune transaction superflue n'est nécessaire.

Vous n'êtes pas vraiment convaincu de l'intérêt d'épargner en Bitcoin ? Bitstack propose un outil permettant d'évaluer le montant de l'épargne qu’un investisseur aurait pu réaliser en fonction du montant investi, de la fréquence de l’investissement et d’une période déterminée. Cela permet de se faire une idée de l'intérêt de l'investissement sur le long terme en Bitcoin.

On parle ici d'investissement programmé, ou de « DCA » en anglais, ce qui signifie « Dollar Cost Averaging ». En d'autres termes, cela définit une manière d'investir de façon régulière et sur le long terme sur un certain actif afin de lisser les risques liés à la volatilité potentielle de ce dernier.

Par exemple, en investissant dans le Bitcoin de façon régulière et sur plusieurs années, votre portefeuille se confrontera parfois à des hausses, parfois à des baisses, mais suivra très certainement une tendance haussière sur le long terme.

Les performances passées ne permettent pas de prédire celle future, mais le cours du Bitcoin, grâce à ses particularités et à son adoption croissante, est pressenti à prendre la direction de la hausse sur un temps long.

C'est ce que propose ici Bitstack, mais de façon totalement automatisée.

Précisons qu'une fois les BTC placés sur votre compte Bitstack, ces derniers sont retirables à tout moment, ils ne sont pas verrouillés. De plus, si vous avez un quelconque souci, un chat textuel est directement intégré au sein de l'application afin de pouvoir vous mettre en relation facilement avec le support.

Conclusion sur les services de Bitstack

Pour certains, se constituer une épargne sous forme de cryptomonnaies peut poser question. Nous sommes bel et bien habitués au système bancaire tel que nous le connaissons, avec pour certains un livret A, pour d'autres un plan d'épargne logement, voire même pour certains une épargne sous forme d'argent physique.

Ceci étant dit, le Bitcoin peut toutefois se présenter comme une alternative tout à fait intéressante, qui n'exclut d'ailleurs en rien le fait de continuer d'épargner sur un compte bancaire classique en parallèle.

Nous faisons actuellement face à un système bancaire inflationniste, et ce, ajouté à des prix de l'immobilier qui ne cessent de grimper partout en France et à un SMIC qui, lui, peine à évoluer. Mais surtout, la Banque centrale européenne (BCE) continue de faire marcher la planche à billets, créant ainsi de l'argent ex-nihilo, ce qui a pour effet direct d'alimenter l'inflation.

Aussi, il pourrait sembler plutôt judicieux de se constituer une trésorerie en Bitcoin, un actif accessible à tous, indépendant du marché mondial, incensurable et quasi immunisé contre une probable dévaluation de par sa quantité immuable.

Bitstack souhaite ici démocratiser l'accès au Bitcoin pour tous : une monnaie décentralisée et limitée à 21 millions d'unités.

La startup française, basée à Station F à Paris, a d'ailleurs su se placer dans la liste des 100 startups où investir par le magazine économique Challenges.

Enfin, on notera que sur l'année 2021, plus de 60% des BTC détenus sur des portefeuilles (hors des plateformes centralisées) n'ont pas bougé, et qu'ils constituent ainsi déjà une forme d'épargne pour beaucoup de monde.

Source graphique : Woobull

