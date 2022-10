Le taux du livret A passera à 3% en février 2023 – Plus rentable que les cryptomonnaies ?

La Banque de France a officialisé la nouvelle : le taux du livret A ne sera pas augmenté avant le mois de février prochain en dépit de l'inflation galopante et des hausses du coût de l'énergie. Toutefois, les taux de rendements aujourd'hui disponibles pour nos cryptomonnaies ne sont pas plus attractifs ou particulièrement difficiles à dénicher.

Une augmentation du livret A prévue pour février 2023

Dans un contexte d'inflation galopante et avec l'arrivée d'un hiver qui s'annonce difficile en raison des récentes hausses du prix de l'énergie, la Banque de France a décidé d'attendre le mois de février prochain pour augmenter le taux du livret A à 3 %.

Ainsi, les 55 millions de citoyens français faisant usage du livret A devront prendre leur mal en patience avant de voir leurs placements dans cette forme d'épargne prendre une valeur supplémentaire.

Une décision qui pourrait surprendre, puisque la Banque de France avait pourtant l'opportunité de revoir ce taux à la hausse dès le mois de novembre. Effectivement, depuis un arrêté en date du janvier 2021, le gouverneur de la banque centrale est en capacité de proposer une révision des taux au ministre chargé de l'économie durant cette période de l'année s'il estime que cela peut participer à contrebalancer l'inflation.

Et pourtant, selon un porte-parole de la Banque de France, les Français ne pourront pas voir ce taux revu à la hausse pour bientôt, notamment à cause de la revalorisation de ce dernier il y a 2 mois :

« Il n’y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du livret A en novembre, pas plus qu’il n’y en a eu en mai dernier. La revalorisation au 1er août a été significative, plus encore sur le Livret d'épargne populaire. »

Une seconde motivation invoquée serait d'inciter les ménages français à la consommation, et non pas de les inciter à épargner. On se souvient d'ailleurs que lors de la rehausse du taux du livret A au 1er août, les épargnants concernés ont placé plus de 4,49 milliards d'euros sur leur livret sur le mois.

Et pourtant, un meilleur placement que les cryptomonnaies ?

Toutefois, ce taux de 3 %, bien qu'il se fera un peu attendre, reste supérieur à la plupart des taux actuellement proposés dans la finance décentralisée (DeFi). Effectivement, même les protocoles DeFi les plus reconnus de l'écosystème affichent actuellement des taux très faibles.

Exemples de rendements sur des protocoles DeFi

Il est également possible de faire fructifier ses investissements via la finance centralisée sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies enregistrées à l'instar de Kraken, Binance, ou par exemple FTX, qui propose 8 % de rendements grâce à son programme FTX Earn. D'autres plateformes proposent également d'épargner en cryptomonnaies, à l'instar de Coinhouse qui propose 5 % de rendements sur son livret crypto.

Sachez toutefois que dans ces périodes difficiles, des solutions comme le classement des pools de DefiLlama permettent de trouver rapidement des rendements intéressants, notamment pour les stablecoins qui sont un gage de sécurité conséquent lors des périodes d'incertitude de marché.

Les APY (rendements) les plus stables sont généralement sur les pools de liquidité avec la valeur totale verrouillée (TVL) la plus importante. Effectivement, la plupart du temps, les pools avec les rendements composés les plus intéressants ont généralement une TVL faible :

Classement des pools par ordre décroissant d'APY sur DefiLlama

Naturellement, plus l'apport de capitaux dans un pool sera important, plus l'APY proposé baissera mécaniquement :

Classement des pools par ordre décroissant de TVL sur DefiLlama

Le marché des cryptomonnaies étant très corrélé au marché financier traditionnel et son lot d'incertitudes, il devient de plus en plus difficile de trouver des solutions de rendement à la fois sûres et attractives. Certains projets sont encore peu connus du grand public, et parfois certaines stratégies d'investissement dans les cryptomonnaies peuvent s'avérer déconcertantes à cause des manipulations à effectuer.

Source : Le Parisien

