Le Crédit Suisse serait-il le Celsius de la finance traditionnelle ?

Il n’y a pas que les cryptomonnaies qui sont en difficulté. Le Crédit Suisse prouve que le système financier traditionnel n’est pas épargné lui aussi. Face au risque de faillite, ce dernier pourrait causer un risque systémique d’une ampleur de très loin supérieure à ce qu’a connu l’écosystème blockchain avec Celsius Network.

Le Crédit Suisse en difficulté

Le Crédit Suisse, une importante banque commerciale, fait l’objet de nombreuses interrogations depuis ce week-end en raison de rumeurs concernant une faillite potentielle.

L’un des éléments qui alimentent ces inquiétudes est l’envolée des swaps sur défaillance de crédit (CDS). Pour expliquer simplement, les CDS peuvent être vus comme une assurance sur le crédit.

Par exemple, admettons que A prête de l’argent à B, mais qu’il souhaite également couvrir son risque. Il va alors se tourner vers C, auprès de qui il paiera une prime, en échange de laquelle C accepte de couvrir A si B tombe en défaut de paiement sur son crédit. Ainsi, A ne sera pas mis en danger en cas de faillite, et C, de son côté, devra se débrouiller avec B pour récupérer la somme empruntée.

Un CDS en hausse peut donc être un signe selon lequel l’acteur, à qui de l’argent a été prêté, fait l’objet de doutes sur sa solvabilité, et donc la prime à payer par le créancier pour couvrir son risque augmente.

Quelles que soient ces difficultés, elles ne datent pas d’aujourd’hui. En effet, le cours de l’action du Crédit Suisse est en chute libre depuis avril 2007 avec une performance de -95 % :

Cours du Crédit Suisse

Face aux rumeurs, Ulrich Koerner, PDG du groupe, a annoncé ce week-end qu’il tiendrait régulièrement ses employés informés de la situation de l’entreprise, et ce, jusqu’à l’annonce d’un « nouveau plan stratégique » le 27 octobre prochain.

Parmi les autres sources des difficultés de la banque, nous pouvons citer la faillite du hedge fund Archegos en 2021, qui lui aurait coûté 4,8 milliards de dollars de pertes. Par ailleurs, le Crédit Suisse a également été condamné à diverses amendes ces dernières années pour plusieurs affaires, comme l’aide à l’évasion fiscale par exemple.

Une somme conséquente d’actifs sous gestion

La semaine dernière, lors d’une conférence sur la tokénisation de la finance, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau soulignait le besoin de régulation de l’écosystème des cryptomonnaies, afin de prévenir de certains dangers pour les investisseurs. Cela faisait référence à des crashs comme Terra, Three Arrows Capital ou encore Celsius Network.

Le Crédit Suisse montre ici que la régulation n’éloigne pas tous les problèmes. Par ailleurs, les sommes en jeu dans cette affaire sont d’une tout autre échelle que ce que l’on a pu connaître dans les cryptos. En effet, à son plus haut, Celsius possédait jusqu’à 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, pour le Crédit Suisse, il s’agirait de plus de 1 500 milliards de dollars, soit plus que l’ensemble du marché crypto.

Avec une telle masse monétaire, la banque est considérée comme « to big to fail », ce qui signifie que différentes autorités financières pourraient venir à son secours en cas de défaillance, afin de prévenir les risques systémiques.

Par ailleurs, un document financier de l’entreprise, datant du dernier trimestre 2021, fait état d’un important effet de levier parmi les différentes branches du groupe. Ainsi, la société aurait été exposée à ces effets de levier à hauteur de 895,81 milliards de francs suisses.

Des dérives critiquées par la philosophie Bitcoin (BTC)

Bien que la faillite du Crédit Suisse ne soit pas certaine, ces difficultés rappellent pourquoi Bitcoin a vu le jour. En effet, les dérives du système financier traditionnel finissent généralement par retomber sur les particuliers.

Nous pouvons par exemple citer la crise chypriote de 2013, qui a vu les comptes bancaires de certains contribuables être ponctionnés pour maintenir le système financier à flot. Il peut donc être intéressant de considérer l’éventualité de migrer une partie de son épargne de ses comptes bancaires vers du BTC.

Ce sont de mauvaises gestions similaires, qui ont causé la ruine de certains acteurs de notre écosystème tels que Celsius.

S’il n’est pas possible d’empêcher les faillites de survenir, ces épisodes plaident malgré tout une foi de plus en faveur de l’autogarde de ses finances, rendue possible par les cryptomonnaies.

Il convient également de rappeler que d’autres institutions financières sont en difficulté. C’est par exemple le cas de la Deutsche Bank, depuis plusieurs années maintenant, et l’on se rappellera de Lehman Brothers au début de la crise des subprimes.

Tous ces événements peuvent créer un risque systémique, capable de se propager à l’ensemble des acteurs financiers ayant des liens avec les institutions en difficulté.

En effet, tant qu’un investisseur particulier aura affaire à un acteur centralisé, il ne pourra jamais être certain de ce qui est fait de ces fonds. Cette réflexion vaut aussi bien pour la finance traditionnelle que pour les projets estampillés Web3.

