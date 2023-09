Akt.io déplafonne les livrets d'épargne avec son Livret Flex : à la croisée de la DeFi et de la TradFi

Akt.io propose une nouvelle approche de l'épargne avec son Livret Flex, un produit financier intégré à la blockchain et à la finance décentralisée (DeFi) offrant un taux d'intérêt composé pouvant atteindre 6,5 % par an. Découvrez cette solution d’épargne innovante et disponible sans dépôt minimum, qui vous laisse la possibilité de retirer vos fonds quand vous le souhaitez.