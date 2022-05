Bitstack lève 1 million d'euros pour développer l'épargne en Bitcoin (BTC)

Cet article est écrit en partenariat avec Bitstack (en savoir plus)

La startup française Bitstack, domiciliée directement au cœur de Station F à Paris, vient de lever 1 million d'euros dans le cadre de sa phase de pré-amorçage auprès de divers investisseurs français et internationaux.

Le tour de table a été mené par le fonds d'investissement français Founders Future aux côtés de Plug and Play Tech Center et de Sharpstone Capital.

Des personnalités de l'écosystème des cryptomonnaies français ont également répondu présentes, à l'instar d'Alexandre Stachtchenko et Claire Balva de KPMG, Owen Simonin (mieux connu sous le nom Hasheur), Damien Guermonprez de Lemonway ou encore Nicolas Bacca, co-fondateur de Ledger.

Le projet de faciliter l'épargne en Bitcoin (BTC), comme le propose Bitstack, sera donc propulsé financièrement afin de démarrer dans les meilleures conditions, comme a pu le déclarer Marc Ménasé, le fondateur de Founders Future :

« Bitstack s’inscrit dans la mouvance de démocratisation des cryptomonnaies en y apportant une solution ludique, utilisable par des millions de consommateurs qui souhaitent épargner au quotidien. Nous sommes ravis de soutenir l’entreprise d’Alexandre et Kabir et de leur apporter notre savoir-faire BtoC et fintech. »