GOAT : le trading algorithmique à la portée de tous pour une épargne en Bitcoin (BTC) efficace

GOAT est une startup française proposant de réveiller votre patrimoine financier à l'aide du trading algorithmique sur le Bitcoin (BTC). Fondée par des experts provenant des milieux de la finance traditionnelle, de la big data et des cryptomonnaies, GOAT fournit une solution simplifiée destinée à être utilisée par tout le monde. Comment fonctionne GOAT et quel est son modèle ?

GOAT, l'épargne en Bitcoin automatisée

GOAT est une startup lyonnaise, fondée par Antoine Decourt et Geoffrey Dubus, qui ambitionne de démocratiser l’investissement de manière efficace et innovante grâce au Bitcoin, et ce aussi bien auprès des particuliers que des entreprises.

En s'appuyant sur la big data et le machine learning, GOAT propose à tout un chacun de faire croître son patrimoine financier de manière tout à fait transparente, simplifiée et basée sur une économie innovante.

Ainsi, les équipes de GOAT, composées d'experts de la finance traditionnelle et du marché des cryptomonnaies, sont parvenues à développer une technologie de pointe permettant d'investir dans le Bitcoin aux moments les plus opportuns en se basant sur les tendances de marché actuelles et les fluctuations passées.

L'outil développé par GOAT analyse en continu les fluctuations du marché afin de détecter les moments les plus propices pour générer du profit, et ce sur une base saine qui ne contient aucune stratégie de levier ou autre méthode à risque. De surcroît, le trading algorithmique conçu par GOAT est continuellement ajusté et mis à jour, promesse d'une adaptabilité maximale au marché.

Soucieux de la sécurité de ses utilisateurs et afin de proposer une solution d’investissement totalement conforme aux lois françaises, l’entreprise GOAT est enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), un statut délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui permet d'attester de la transparence et du sérieux des entreprises vis-à-vis des utilisateurs, des régulateurs et des banques.

GOAT bénéficie par ailleurs du statut de pionnier en la matière, puisque la société est la première à être enregistrée comme PSAN en tant que gestionnaire de portefeuilles d’actifs numériques.

Cette conformité réglementaire leur permet de nouer des partenariats avec de nombreux professionnels de l'investissement (conseillers en gestion de patrimoine, family office, réseaux d’investisseurs) et de s’adresser à un public davantage habitué à la finance traditionnelle.

GOAT a fait le choix de proposer une interface simplifiée et accessible, que vous soyez investisseur ou distributeur. Grâce à leur partenariat avec Tilvest, vous aurez accès en quelques clics à leur solution de trading algorithmique et à un espace client dédié à son suivi.

Pourquoi GOAT a-t-elle choisi de proposer un investissement basé sur le Bitcoin ?

Tout d'abord, ce n'est pas pour rien si GOAT a choisi de mettre à profit le trading algorithmique : cet outil, capable de réagir quasi instantanément, se prête parfaitement à la volatilité du Bitcoin, bien connue pour offrir des opportunités d'investissement de choix pour les traders aguerris.

Loin d'être une pratique récente, le trading algorithmique est largement démocratisé au sein des marchés boursiers : près de 70 % des transactions boursières de la planète font appel à cette méthode de trading.

C'est également ici que le Bitcoin est, encore une fois, un actif tout à fait propice pour se constituer une épargne intéressante. Le marché du BTC étant encore relativement jeune et donc relativement peu exploité, sa capitalisation, bien qu'importante, est encore loin de rivaliser avec les marchés traditionnels.

Cela le rend de facto très compétitif, comme en témoignent ses performances par rapport à d’autres marchés déjà bien ancrés :

Performances du Bitcoin (bleu) face aux principaux indices occidentaux

À ce sujet, nous pouvons également ajouter que le BTC est un actif justement complémentaire à ceux échangés depuis longtemps sur les bourses internationales comme l'or, les devises, les actions et voire même l'immobilier.

Effectivement, ces actifs sont bien moins volatils que le Bitcoin et plus largement des cryptomonnaies, ils viennent donc parfaitement se compléter dans l'optique de bâtir un portefeuille d'investissement solide.

Performances du Bitcoin (bleu) face aux métaux précieux depuis le mois de janvier 2017

Cette complémentarité est également à considérer depuis un autre point de vue : le Bitcoin a été pensé pour être un actif échangeable de pair-à-pair, c'est-à-dire de façon totalement indépendante des banques et du système financier classique. C'est pourquoi, grâce à sa décentralisation, il pourrait être l'un des actifs les plus performants en cas de crise majeure aux côtés des valeurs refuges historiques tels que l'or par exemple. Il constitue d'ailleurs déjà une bonne manière de se prémunir de l'inflation des monnaies étatiques.

Enfin, bien que le futur soit évidemment impossible à prédire, il est probable que le Bitcoin continue à prendre de la valeur sur le long terme, comme cela est observable de sa création à aujourd'hui. Effectivement, le BTC est conçu pour n'être émis qu'à 21 millions d'unités, ce qui devrait mécaniquement faire grimper son prix si la demande continue également d’augmenter. Toutefois, cela n'est qu'hypothétique, les performances passées d'un actif ne préjugent pas de ses performances futures.

Nous l'avons évoqué précédemment, le marché du Bitcoin est volatil, et bien que cela diffère largement des marchés financiers classiques, cela permet aussi de créer des opportunités de trading intéressantes pourvu que le trader soit réactif.

C'est précisément à cela que vient répondre le trading algorithmique développé par GOAT, qui s'appuie sur différents indicateurs techniques et sur les comportements passés du marché pour capturer du profit rapidement tout en réduisant au maximum le risque, et ce quelque soit la tendance de fond.

L'algorithme de GOAT est tout à fait transparent : ce dernier se base sur une moyenne mobile modifiée, puis détermine la meilleure approche face au marché en affinant sa stratégie à l'aide de l'Average Directional Index (ADX) et de l'Onbalance Volume (OBV) pour mesurer la puissance du mouvement.

En s'appuyant sur le Relative Strength Index (RSI) et le Stop And Reverse (SAR), l'algorithme de GOAT va définir les points d'entrée optimaux pour les opérations de trading. Toujours dans l'optique de ne pas ajouter de risque inutile, GOAT n'utilise aucun effet de levier.

Dans un souci de toujours améliorer l’expérience de trading et son efficacité, GOAT a récemment ajouté une couche VWAP (Volume Weighted Average Price) ancrée ainsi qu’une couche Volume Profile afin de surveiller efficacement la position en cours.

Il est intéressant de noter la synergie particulièrement intéressante entre la volatilité du Bitcoin et la stratégie de trading algorithmique conçue par GOAT. Le BTC étant naturellement assujetti à une volatilité prononcée, l’algorithme de GOAT est tout à fait adapté à cela, étant configuré pour prendre profit rapidement.

Effectivement, il est conçu de manière à ne pas prendre une exposition trop longue sur le marché, qui se révélerait finalement risquée. Les positions prises par l’algorithme de GOAT vont de quelques heures à quelques jours grand maximum.

Voici un aperçu des performances obtenues sur un compte de trading GOAT du mois de janvier 2021 au mois de juin 2023 :

Performances d'un portefeuille géré par GOAT de janvier 2021 à juin 2023

Pour se représenter visuellement à quoi cela correspond, voici l'évolution du portefeuille en question. Nous pouvons voir qu'avec un capital de départ de 10 000 dollars au mois de janvier 2021, l'algorithme de trading de GOAT aura généré environ 17 700 dollars de bénéfice de cette date au mois de juin 2023.

Ainsi, dans notre exemple, le portefeuille géré par GOAT détient désormais 27 700 dollars sous forme d'USDT, contre 10 000 initialement, ce qui constitue un gain de 177 %.

En parallèle, un investisseur qui aurait simplement acheté pour 10 000 dollars de Bitcoin le 1er janvier 2021 et l'aurait conservé jusqu'en juin 2023 aurait vu ses performances être inférieures à celles du portefeuille géré par GOAT. Tandis que le portefeuille GOAT aurait accumulé davantage de BTC, un simple holder aurait simplement vu son portefeuille gagner 5,2 % sur la même période.

Pour proposer son algorithme de façon transparente et sûre, GOAT travaille de concert avec Tilvest, un acteur français majeur dans la crypto et régulé par l'AMF. Ce partenariat permet à GOAT de proposer un portefeuille de trading sur mesure, simplifié et accessible à tous.

Ainsi, après un rendez-vous ayant pour but de définir vos objectifs d’investissement et de s’assurer que votre profil corresponde à leur offre, il sera possible de profiter de leur algorithme de trading en quelques clics seulement.

Notre avis et conclusion sur le produit de GOAT

GOAT se présente comme une solution novatrice et transparente pour ceux qui souhaitent investir et épargner en Bitcoin de manière efficace. Fondée par des experts de la finance traditionnelle et des cryptomonnaies, cette startup lyonnaise a développé un trading algorithmique de pointe qui tire profit de la volatilité du marché du BTC, offrant ainsi des opportunités d'investissement intéressantes tout en minimisant les risques.

La décision de se concentrer sur le Bitcoin s'avère judicieuse, car cet actif se révèle complémentaire aux investissements traditionnels et présente un potentiel de croissance significatif à long terme. Comme nous l'avons développé précédemment, bien que la volatilité du BTC soit parfois importante, l'algorithme conçu par GOAT permet de profiter des mouvements de volatilité du Bitcoin en réduisant le risque au maximum..

C’est cette gestion de risque, couplée à la simplicité d’utilisation de son algorithme de trading, qui fait de GOAT une solution convenant aussi bien aux particuliers de tous niveaux qu’aux conseillers en gestion de patrimoine, qui peuvent être amenés à se diriger vers ce type de produit pour proposer des rendements efficaces tout en gardant une exposition contrôlée.

Rappelons par ailleurs que GOAT est une société enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques et qu’elle est donc régulée par l'Autorité des marchés financiers.

En résumé, GOAT offre une opportunité convaincante pour ceux qui souhaitent investir dans le Bitcoin de manière intelligente et automatisée. Avec une équipe compétente, une technologie avancée et des résultats probants, cette plateforme s'impose comme un choix prometteur pour les investisseurs cherchant à maximiser leur investissement en Bitcoin sans avoir à scruter le marché ou à se plonger dans des stratégies de trading complexes.

Enfin, forte de ses bons résultats en 2022 et d’une croissance convaincante, GOAT souhaite transformer l’essai pour consolider sa place de pionnière et devenir leader sur le marché français. L’entreprise fait donc le choix d’ouvrir son capital et réalise actuellement une levée de fonds auprès de nombreux investisseurs.

