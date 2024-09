GOAT Capital : la solution des CGP et CIF pour investir dans le Bitcoin

Avec l'essor du Bitcoin (BTC), les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) cherchent des solutions sécurisées et efficaces pour proposer cette cryptomonnaie à leurs clients. Découvrez la solution créée par GOAT Capital, une entreprise française qui se positionne comme une réponse innovante pour permettre aux CGP et CIF d'investir dans le Bitcoin.

Investir sereinement dans le Bitcoin avec GOAT Capital

Fondée par Antoine Decourt et Geoffrey Dubus, GOAT Capital est une startup lyonnaise qui accompagne CGP, CIF et particuliers avec une solution de trading algorithmique sophistiquée spécialement conçue pour le marché du Bitcoin.

Développée en tenant compte des besoins spécifiques des CGP et CIF, GOAT Capital est une plateforme qui combine facilité d'accès et performance, permettant aux conseillers de diversifier les portefeuilles de leurs clients avec du Bitcoin.

L'entreprise GOAT Capital est enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN). Ce statut, délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), atteste de sa transparence et de son sérieux vis-à-vis de ses utilisateurs et du régulateur.

Cette conformité réglementaire permet à GOAT Capital d'établir des partenariats avec de nombreux professionnels de l'investissement (conseillers en gestion de patrimoine, family office, réseaux d'investisseurs) et de cibler un public plus familier avec la finance traditionnelle.

Grâce à une collaboration avec Tilvest (agrégée chez Harvest et intégrée dans O2S), vous pouvez accéder en quelques clics à la solution de trading algorithmique de GOAT Capital.

Ainsi, les CGP et CIF ont la possibilité de déterminer rapidement les profils d'investissement de leurs clients, de signer électroniquement les mandats de gestion, de déposer les fonds et de suivre quotidiennement la performance des portefeuilles via une interface intuitive.

Quelles sont les performances de GOAT Capital ?

Grâce à son algorithme de trading sophistiqué, GOAT Capital atteint des performances notables. Depuis janvier 2021, l'algorithme a exécuté 578 trades, chaque trade durant entre 30 minutes et plusieurs jours selon la volatilité.

Cette stratégie vise à vendre au-dessus du prix d'achat avec des gains compris entre 2 % et 5 %, permettant de prendre rapidement des profits et d'attendre le prochain signal d'achat en sécurité hors du marché.

En plus de 3 ans d'exploitation, le taux de réussite des trades de GOAT Capital a atteint 70,2 %, avec un gain moyen par trade (perdants compris) de +0,64 %.

Le drawdown maximum, c'est-à-dire la perte maximale sur la période, a été limité à 20,4 %, bien inférieur à celui du Bitcoin, qui a connu des baisses jusqu'à 4 fois plus importantes sur la même période. Cette gestion rigoureuse du risque témoigne de l'efficacité des méthodes de GOAT Capital.

Pour illustrer ces performances, prenons l'exemple d'un investissement initial de 10 000 dollars en janvier 2021. L'algorithme de GOAT Capital a généré 23 500 dollars de bénéfices jusqu'à juillet 2024, portant la valeur du portefeuille à 33 500 dollars, soit un gain de 233,5 %.

En comparaison, un investisseur passif ayant simplement acheté et conservé du Bitcoin aurait vu son portefeuille n'augmenter que de 94 % sur la même période.

De plus, l'avantage du trading actif réside dans la capacité à accumuler davantage de BTC en profitant des fluctuations du marché, contrairement à un holding passif qui maintient le même nombre de BTC sans possibilité de croissance. Le trading permet également de réduire les pertes en sortant des positions défavorables, alors que le holding subit les baisses de marché.

Performance de GOAT Capital sur le Bitcoin avec un capital de départ de 10 000 $ en janvier 2021

Vous le savez, le Bitcoin est un actif particulièrement volatil et celui-ci subit souvent des « flash crashs » qui peuvent être particulièrement dangereux pour un investisseur non préparé.

Afin de proposer le meilleur service possible à ses utilisateurs, les équipes de GOAT Capital ont justement mis au point une stratégie véritablement efficace pour atténuer autant que possible les risques inhérents au Bitcoin.

Voici les différents indicateurs techniques sur lesquels se base GOAT Capital pour optimiser sa gestion du risque :

Une moyenne mobile ajustée pour analyser les tendances du marché ;

L'Average Directional Index (ADX) et l'On-Balance Volume (OBV) pour évaluer la force des mouvements du Bitcoin ;

Le Relative Strength Index (RSI) et le Stop And Reverse (SAR) pour repérer les points d'entrée idéaux ;

Les VWAP (Volume Weighted Average Price) ancrés et le Volume Profile pour surveiller les positions en cours et optimiser les gains.

L'utilisation combinée de ces indicateurs permet de détecter les impulsions haussières du BTC, de prendre des profits rapidement et de limiter les pertes lors de périodes défavorables.

En outre, les équipes de GOAT Capital surveillent continuellement les évolutions du marché et ajustent régulièrement leur stratégie grâce au machine learning et à l'analyse de grandes quantités de données. Cette approche proactive garantit l'efficacité et la pertinence de sa méthode de trading face aux fluctuations rapides du Bitcoin.

En adoptant une approche prudente et mesurée, GOAT Capital assure une gestion optimale des risques pour ses clients, proposant une solution d'investissement sécurisée et performante dans le Bitcoin, ce qui est particulièrement adapté aux besoins des CPG et CIF.

Notre avis sur GOAT Capital

GOAT Capital se présente comme une solution novatrice pour les CGP et CIF qui souhaitent proposer le Bitcoin à leurs clients. Fondée par des experts de la finance traditionnelle et des cryptomonnaies, cette startup lyonnaise a développé une stratégie trading algorithmique de pointe qui tire profit de la volatilité du marché du BTC, offrant ainsi des opportunités d'investissement intéressantes tout en minimisant les risques.

La décision de se concentrer sur le Bitcoin s'avère judicieuse, car cet actif se révèle complémentaire aux investissements traditionnels et présente un potentiel de croissance significatif à long terme.

C’est cette gestion de risque, couplée à ses performances, qui fait de GOAT Capital une solution convenant aussi bien aux particuliers de tous niveaux qu’aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers en investissement financier (CIF), qui peuvent être amenés à se diriger vers ce type de produit pour proposer des rendements efficaces tout en gardant une exposition contrôlée.

Rappelons par ailleurs que GOAT Capital est une entreprise enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques et qu’elle est donc régulée par l'Autorité des marchés financiers.

Notre avis sur GOAT Capital est donc positif, cette entreprise offrant une solution convaincante pour ceux qui souhaitent investir dans le Bitcoin de manière intelligente et automatisée. Avec une équipe compétente, une technologie avancée et des résultats probants, cette plateforme s'impose comme un choix prometteur pour les CGP et CIF qui souhaitent proposer le BTC à leurs clients.

