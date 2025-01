Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, trouve que les Français n'investissent pas leur épargne de la bonne façon. Ce formidable trésor que les citoyens possèdent attire de plus en plus les politiques, qui aimeraient bien puiser dedans pour financer leurs projets. À qui appartient l'épargne des Français ?

Jean-Noël Barrot n'aime pas votre manière d'investir

Est-on encore libre de disposer de son argent en France et en Europe ?

Selon le ministre des Affaires étrangères et de l’Europe, il est « scandaleux » que les Français investissent leur épargne à l’étranger. Pour rappel, les Français et les Européens gardent une grande partie de leur épargne « sous le matelas », autrement dit dans des livrets à faibles rendements ou des assurances vie.

Pour le ministre Jean-Noël Barrot, il est scandaleux que l’épargne privée des européens soit investie en dehors de l’UE.

Il ne lui vient même pas à l’idée que personne n’a envie de perdre de l’argent dans leurs projets bidons de bureaucrates !pic.twitter.com/jS07yMnNpX — Carėne Tardy (@Carene1984) January 21, 2025

Et la plupart de ceux qui investissent ne le font pas dans les entreprises françaises, mais américaines. Une situation qui s’explique facilement : des Licornes françaises proposent des insectes séchés à manger et font faillite. Les entreprises américaines proposent de changer le monde, et lèvent des centaines de milliards de dollars, soutenues par un gouvernement qui semble comprendre comment fonctionne le business.

📰 Découvrez comment et pourquoi la France pourrait constituer une réserve stratégique de Bitcoin

Notre cher ministre des affaires étrangères et de l’Europe, et non ministre des Finances, ne conçoit pas que les Français fassent preuve d’un manque de patriotisme aveugle avec leur épargne. Il est vrai que le gouvernement a l’habitude de disposer comme il le souhaite de notre argent. Nos impôts payent des autoroutes, des lignes de chemin de fer et des centrales nucléaires qui sont ensuite vendues au rabais au nom de la concurrence et de l’Europe.

Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec le peu d’argent que nous arrivons à mettre de côté à la fin du mois ? Le message sous-jacent, bien sûr, c’est que l’argent des Français ne leur appartient pas vraiment. Si nous ne comprenons pas rapidement dans quels marchés investir et quelles entreprises boiteuses il faut abreuver d’argent, rien n’empêche les technocrates de Bruxelles de nous forcer la main.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

À qui appartient l'épargne des Français ?

La déclaration de Jean-Noël Barrot, pleine d'une candeur et d'une naïveté propres au gouvernement français depuis quelques années, évoque 2 choses :

La volonté des Français d’investir dans des entreprises étrangères démontre-t-elle le manque de patriotisme des Français ou l’absence d’alternative viable ? Quel cadre fiscal incite les Français à investir dans des entreprises nationales ? Quel geste le gouvernement fait-il pour pousser les Français à investir dans leur pays ?

Le gouvernement ne prévoit-il pas d’augmenter la flat tax, c’est-à-dire l’imposition sur les plus-values issues des investissements ? Les contradictions de nos ministres, dont la durée de vie est de quelques mois, sont devenues trop courantes pour faire réagir qui que ce soit.

🗞️ Outre-Atlantique — Avec le projet Stargate, Donald Trump investit 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle (IA)

La deuxième chose à laquelle on pense en voyant le ministre de l’Europe construire péniblement un raisonnement logique, c’est aux cryptomonnaies.

Qu’adviendra-t-il de notre épargne le jour où les ministres d’Emmanuel Macron auront déterminé qu’il faut absolument que notre argent soutienne les startups de la BPI qui vont droit dans le mur ? Nous avons déjà besoin d’un mot signé de nos parents pour retirer des montants supérieurs à 1 000 euros, sans parler d’envoyer un virement vers une plateforme crypto – des contrôles de sécurité efficaces, puisqu’on peut toujours envoyer 800 000 euros à Brad Pitt au Nigeria.

La déclaration de notre ministre est la meilleure publicité pour le Bitcoin qui ait été faite depuis longtemps. On lui souhaite de rester en poste encore quelques semaines.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital