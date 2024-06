Paxos licencie 20% de son personnel... Malgré une trésorerie conséquente

L’émetteur de stablecoin Paxos vient de se séparer d’une grande partie de ses employés. Qu’est-ce qui a motivé ce choix, alors que les finances de l’entreprise ne semblent pas dans une situation d’urgence ?

Paxos se sépare d’une partie de son personnel

D’après une information rapportée par nos confrères de The Block, Paxos aurait licencié 65 personnes environ. L’émetteur de stablecoin a annoncé la nouvelle par un email en interne :

« Nous avons partagé la difficile décision de réduire nos effectifs de 20 %. Nous avons communiqué cette nouvelle directement aux 65 personnes qui ont été impactées. »

Paxos reste particulièrement vague en ce qui concerne les raisons de cette vague de licenciement. Tout au plus l’entreprise parle de s’adapter au futur :

« Cela nous permet de mieux nous adapter à l’opportunité massive qui arrive, et qui concerne la tokénisation et les stablecoins. »

Au total, la société compterait désormais entre 200 et 300 employés. Elle était valorisée à plus de 2 milliards de dollars en 2021, lors de son dernier tour de financement ayant eu lieu en 2021.

Les vastes coffres de Paxos suscitent des interrogations

Ce qui suscite cependant des interrogations, c’est la trésorerie de Paxos, qui ne justifie a priori pas ces coupes drastiques. Dans l’email qui a été envoyé aux employés, Charles Cascarilla, le cofondateur de l’entreprise, confirmait en effet la situation financière :

« Avec plus de 500 millions de dollars dans notre bilan comptable, nous sommes dans une position très solide financièrement pour réussir. »

On ne sait donc pas exactement ce qui a motivé la vague de licenciements. Il est cependant possible que cela ait un lien avec la régulation des stablecoins. On rappelle en effet que Paxos avait été malmenée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et forcé de cesser l’émission du BUSD, l’ex-stablecoin de Binance.

Paxos vient de sortir un stablecoin régulé, et semble donc partie sur un nouveau modèle, pour éviter ce type d’écueils à l’avenir. La semaine dernière, l’entreprise a ainsi émis le « Lift Dollar (USDL), un stablecoin régulé qui rapporte des récompenses à ses utilisateurs.

Cela montre que les initiatives réglementaires des dernières années, ainsi que celles à venir notamment en Europe, ont a priori des conséquences sur les grands émetteurs de stablecoins. C’est particulièrement le cas en Europe, où MiCA inquiète les entreprises, dont Tether en particulier. Les mois à venir devraient donc continuer d’être remuants pour les cryptomonnaies basées sur des monnaies fiat.

Source : The Block

