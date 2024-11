Plusieurs acteurs de l'écosystème crypto se sont réunis ces derniers mois avec pour objectif de développer leur propre stablecoin adossé au dollar américain. La semaine dernière, le Global Dollar (USDG) a été officiellement lancé sur les marchés, permettant à n'importe quel investisseur de l'acquérir.

Parmi les entreprises ayant participé au projet, on retrouve Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Robinhood, Nuvei, Paxos et Kraken. Ce dernier a par ailleurs officiellement proposé le stablecoin sur sa plateforme pour le trading ce lundi soir. La cryptomonnaie est notamment disponible aux États-Unis, mais pas encore en Europe.

Concrètement, l'USDG va être émis par la filiale singapourienne de Paxos, La Paxos Digital Singapore. Comme l'indique le consortium, le Global Dollar est « substantiellement conforme » au futur cadre législatif autour des stablecoins porté par l'Autorité monétaire de Singapour.

Pour Paxos, l'USDG est son 6e stablecoin et sa 2nde offre localisée après le lancement du Lift Dollar (USDL) aux Émirats arabes unis. À l’heure actuelle, le stablecoin est limité à la blockchain Ethereum, mais les porteurs du projet prévoir de l'étendre à d'autres réseaux, mais aussi à d'autres régions du monde au fur et à mesure que la réglementation sur les stablecoins évolue.

Parallèlement au lancement du stablecoin USDG, les différentes parties prenantes du projet ont également dévoilé le Global Dollar Network, une plateforme visant à réunir la communauté crypto autour de l'USDG et des stablecoins en général.

Comme l'indique Ronak Daya, responsable produit chez Paxos, ce projet a été lancé pour répondre à une attente des investisseurs institutionnels qui s'intéresse de plus en plus au marché des stablecoins :

Ainsi, Global Dollar Network promet de « révolutionner le marché des stablecoins en proposant une solution où les partenaires peuvent recevoir jusqu'à 100 % des rendements générés par les actifs soutenant l'USDG détenus sur la plateforme ».

