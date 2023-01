dYdX : le déverrouillage d'environ 300 millions de dollars de tokens repoussé à décembre

Cette échéance avait l'effet d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête des détenteurs de tokens DYDX. La plateforme dYdX prévoyait d'ajouter 150 millions de nouveaux tokens à la circulation au 3 février 2023, à destination des investisseurs ayant participé aux financements, des consultants et des employés.

Cette quantité de nouveaux tokens représentait une masse d'environ 288 millions de dollars et une multiplication par 1,67 de la supply totale. Un mouvement qui aurait donc eu l'effet de diluer massivement la valeur des tokens déjà en circulation et indéniablement tirer le prix du DYDX vers le bas.

Toutefois, la plateforme dYdX a décidé de repousser cette échéance au 1er décembre 2023. Une nouvelle qui a eu un effet de soulagement chez les détenteurs de tokens et qui a permis au cours du DYDX de s'apprécier de plus de 20% en l'espace de 24 heures.

📢Token Unlock Update📢

dYdX Trading Inc., dYdX Foundation and certain parties to the Warrants to Purchase Tokens signed an amendment to, among other things, postpone the initial release date applicable to investor $DYDX tokens to Dec 1, 2023

Blog: https://t.co/froqUPL3ay

🧵👇🏻

— dYdX Foundation 🦔 (@dydxfoundation) January 25, 2023