Selon une étude, Solana et Sui seraient les blockchains les plus rapides, loin devant les infrastructures EVM

Selon un classement de CoinGecko, Solana (SOL) et Sui (SUI) dominent en termes de rapidité de transaction, dépassant largement les autres blockchains, y compris Ethereum et ses layer 2.

Solana et Sui les blockchains les plus rapides

CoinGecko a récemment publié un classement des blockchains les plus rapides en termes de transactions par seconde (tps). Parmi celles-ci, 2 se démarquent particulièrement : Solana (SOL) avec plus de 1 000 tps et Sui (SUI) avec près de 900 tps.

Ces 2 blockchains ont un point commun principal : elles ne sont pas compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum (EVM). Ce n'est qu'à la 3e position que l'on trouve la BSC, 1ère blockchain EVM du classement, avec 378 tps. Ethereum, quant à elle, se place à la 17e place avec 22,7 tps.

Cependant, les statistiques utilisées par CoinGecko ne représentent pas une moyenne des performances des blockchains depuis leur création, mais une moyenne du nombre de transactions par seconde effectuées lors de leur meilleure journée.

Classement des blockchains les plus rapides en termes de transactions pas seconde

Par exemple, Solana, en tête du classement, a enregistré un record à 1 504 tps et une moyenne de 1 053 tps au cours du 6 avril 2024. Bien que le maximum théorique de transactions par seconde pouvant être supporté par Solana s'élève à 65 000, la blockchain n'a jamais pu atteindre cette limite en raison de problèmes techniques causant une importante congestion et mettant la blockchain à l'arrêt pendant plusieurs heures.

Pour Sui, la blockchain a enregistré 854 tps au mois de juillet 2023, période durant laquelle le jeu on-chain Sui 8192 attirait des utilisateurs.

Comment expliquer le classement d'Ethereum et de Bitcoin ?

Bitcoin et Ethereum sont 2 blockchains qui n'ont pas pour but premier d'être rapide. Ethereum a été conçu dans l'optique de supporter des smarts contrats relativement complexes et Bitcoin pour devenir une infrastructure monétaire résistante à la censure.

Ethereum, une blockchain connue pour sa faible scalabilité et ses frais de transaction élevés, a choisi de déplacer la charge de travail sur des infrastructures de seconde couche (layer 2). En incluant ces solutions de layer 2, Ethereum a enregistré à son pic près de 500 transactions par seconde, ce qui lui permettrait de prétendre à la 3e place du classement.

Bien que le classement de CoinGecko prenne en compte les layers 2 d'Ethereum, il omet ceux de Bitcoin. La plupart d'entre eux sont peu ou pas utilisés et auraient un impact insignifiant sur le classement. En revanche, le Lightning Network pourrait jouer un rôle important.

En effet, le Lightning Network n'est pas une blockchain, mais un réseau de canaux de paiements dont la scalabilité ne dépend pas de la rapidité d'une blockchain, mais du nombre de canaux ouverts. La plateforme d'échange River a récemment publié un rapport révélant qu'au moins 6 millions de transactions avaient été effectuées sur le Lightning Network au mois d'août 2023, alors que l'utilisation de ce réseau est encore aujourd'hui en pleine expansion.

Source : CoinGecko

