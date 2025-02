Hashdex va lancer le 1er ETF XRP au monde au Brésil

Tandis que des ETF sur divers altcoins sont à l’étude aux États-Unis, c’est bel et bien le Brésil qui accueillera le premier ETF au monde sur le XRP de Ripple. En effet, Hashdex, son émetteur, a obtenu l’approbation de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pour sa demande déposée le 12 décembre dernier :

Dépôt de Hashdex pour son ETF XRP

Si aucune date officielle de lancement n’a encore été confirmée, ce véhicule d’investissement sera coté sur la bourse B3. Subtilement, Hashdex a fait échos à cette annonce sur son compte X durant la nuit, en publiant que certaines ondulations (ripples en anglais) redéfinissaient entièrement les marchés :

Not all ripples are small. Some reshape entire markets. pic.twitter.com/AYUTvoLRX3

— Hashdex (@hashdex) February 19, 2025