FTX : les réponses à toutes vos questions sur l'affaire qui secoue les cryptomonnaies

Depuis le début de la chute de la plateforme de cryptomonnaies FTX, de nombreuses questions fusent au sein de la crypto-communauté. Pour y voir plus clair sur cette affaire et comprendre tous les enjeux, on répond à toutes vos questions sur le sujet.

Pourquoi la plateforme FTX s'est-elle écroulée ?

L'affaire entourant la chute de FTX est complexe et pleine de rebondissements. Voici un résumé rapide pour que vous puissiez y voir plus clair.

FTX possède sa propre cryptomonnaie, baptisée FTT. L'année dernière, Changpeng Zhao (le PDG de Binance) a revendu sa participation dans l'entreprise FTX à Sam Bankman-Fried (l'ex-PDG de FTX), qui l'a partiellement payée avec des tokens FTT. Depuis, Binance possédait donc une importante quantité de FTT.

Le 2 novembre, le média CoinDesk révèle un document privé concernant le groupe FTX. Ce document stipule qu'Alameda Research, un fonds d'investissement dirigé par Sam Bankman-Fried et étroitement lié à FTX, détenait une quantité astronomique de tokens FTT. La crypto-communauté s'alarme sur la situation, puisque FTX et Alameda Research étaient supposées fonctionner de manière distincte, mais le document affirmait que les deux entreprises étaient étroitement liées.

Le 6 novembre, en prenant connaissance de ce document confidentiel, Binance décide de vendre les tokens FTT en sa possession. Le cours du FTT commence alors une importante chute et de nombreux investisseurs cherchent à retirer leurs fonds de FTX pour se protéger d'éventuels problèmes qui pourraient toucher la plateforme.

Malheureusement, FTX ne parvient pas à couvrir les demandes massives de retraits. Une crise de liquidités débute alors et FTX bloque totalement les retraits, n'ayant donc pas assez de fonds pour répondre à la demande.

Cette action marque alors le début d'un mouvement de panique et le token FTT perd plus de 90% de sa valeur en quelques jours. Depuis, de nombreux autres événements ont touché FTX et la plateforme s'est déclarée en faillite.

👉 Pour une explication plus détaillée, visionnez notre vidéo sur le sujet :

Cela peut-il arriver à d'autres plateformes ?

Oui, sachant que FTX était considérée comme la 2e plateforme la plus importante de l'industrie, plus personne n'est à l'abri d'un scénario similaire.

Cependant, FTX n'est pas tombée d'elle-même, sa chute est aussi due aux mauvaises décisions de ses dirigeants, en particulier Sam Bankman-Fried, alias SBF, son ancien PDG.

Il existe un procédé très apprécié des investisseurs qui permet aux plateformes de gagner en transparence : la Preuve de Réserves (ou Proof of Reserves en anglais).

La Preuve de Réserves consiste pour une plateforme à publiquement référencer ses adresses de portefeuilles, afin que quiconque puisse les consulter et suivre les transactions entrantes et sortantes. De cette manière, n'importe qui peut vérifier à tout moment que telle ou telle plateforme dispose bel et bien des fonds de ses clients et qu'elle n'y touche pas pour ses propres intérêts, comme cela a pu être le cas avec FTX.

Avant la chute de FTX, peu de plateformes implémentaient une Preuve de Réserves, mais depuis, de jour en jour, des géants comme Binance, Crypto.com ou encore KuCoin ont dévoilé toutes les adresses de leurs portefeuilles.

Quand pourrez-vous retirer vos fonds de FTX ?

À priori, pas avant plusieurs années, voire jamais. Il n'est pas encore possible à l'heure de l'écriture de ces lignes de déterminer si oui ou non les utilisateurs pourront un jour revoir leurs fonds encore bloqués sur FTX.

La plateforme n'ayant pas les liquidités suffisantes pour exécuter les demandes de retraits, les fonds des utilisateurs encore sur FTX ne repose plus que sur du vide. FTX devra trouver des financements extérieurs pour être en mesure de rouvrir les retraits.

Serez-vous un jour remboursé ?

C'est peu probable, FTX n'a plus ou presque de fonds à disposition. Toutefois, dans un scénario où un remboursement est bel et bien possible, les procédures pourront prendre plusieurs années.

Pour se protéger de la chute d'une plateforme comme FTX, il faut stocker ses fonds sur un portefeuille physique comme ceux fabriqués par l'entreprise française Ledger par exemple.

En effet, avec un portefeuille de Ledger, vous êtes l'unique propriétaire de vos clés privées, et donc de vos fonds. Nul ne peut vous empêcher d'interagir avec vos cryptomonnaies, contrairement à des plateformes centralisées telles que FTX qui peuvent comme elle le souhaite couper les retraits, en plus d'être la cible de hacks.

Existe-t-il une alternative aux plateformes centralisées ?

Oui, si vous souhaitez échanger vos cryptomonnaies (avec un portefeuille Ledger ou non), vous pouvez vous tourner vers un exchange décentralisé (DEX). Là où un exchange centralisé (CEX) est un écosystème clos qui permet de trader ses cryptos, un DEX fonctionne directement sur la blockchain.

En échangeant des cryptomonnaies sur un DEX, vous n'avez pas besoin de compte, mais juste de connecter votre portefeuille. Vous restez donc le seul et unique propriétaire de vos actifs.

Les DEX ne sont pas exempts de défauts (frais plus élevés, risques de hack, etc.), mais représentent une bonne alternative aux CEX si ces derniers ont perdu votre confiance.

L'écosystème des cryptomonnaies est-il menacé ?

Sur le court terme, les conséquences de la chute de FTX sont multiples : perte de fonds, perte de confiance des investisseurs à l'égard des plateformes centralisées, chute globale du marché des cryptomonnaies, difficultés financières pour d'autres plateformes, etc.

Cependant, sur le plus long terme, la crypto-communauté se souviendra de cet événement passé comme un passage douloureux. Les fondamentaux des cryptomonnaies ne sont en rien affectés et les différentes régulations à venir à travers les juridictions devraient apporter plus de sécurité aux investisseurs.

La chute d'une entreprise du secteur des crypto-monnaies ne change en rien les avancées technologiques apportées par ces actifs. Donc pas d'inquiétude, le Bitcoin (BTC) par exemple, ne disparaîtra jamais avec la chute d'une plateforme centralisée, il est totalement décentralisé et seul son cours peut être corrélé aux événements que traverse le marché.

Dès qu'une nouvelle information liée à FTX, Alameda Research ou Sam Bankman-Fried est rendue publique, cet article est mis à jour en temps réel. En quelques minutes seulement, vous pouvez vous tenir au courant des dernières actualités au sujet de FTX.

D'autres questions sur la chute de FTX et ses conséquences ?

Si vous avez d'autres questions au sujet de FTX, vous pouvez commenter cet article. Nous y répondrons dans les meilleurs délais si celle-ci est pertinente.

