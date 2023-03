Le réseau Hedera Hashgraph (HBAR) est victime d'un hack - Que sait-on ?

Une attaque a eu lieu sur le réseau Hedera Hashgraph, et de nombreux utilisateurs se sont fait dérober des fonds à travers différents protocoles dont Pangolin, SaucerSwap et HeliSwap. Selon la firme de sécurité blockchain CertiK, environ 570 000 dollars seraient concernés.

Les dégâts ont pu être mitigés grâce à une intervention des équipes techniques d'Hedera qui aurait rapidement désactivé les proxies du mainnet afin d'empêcher le ou les attaquants de continuer leur attaque sur le réseau.

#CertiKSkynetAlert 🚨

Update on the exploit on @hedera

We have confirmed at least ~$570k worth of assets has been stolen by the exploiter

The @hedera team are continuing to work on a solution

See more below 👇https://t.co/iE2BoQTjwy

— CertiK Alert (@CertiKAlert) March 10, 2023