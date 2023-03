Tornado Cash : une mise à jour pour prouver la légitimité des fonds mixés

Le prétexte qui a conduit les régulateurs à s’en prendre à Tornado Cash l’été dernier est le fait que le mixeur était utilisé pour blanchir de l’argent provenant de fonds volés. Nous pensons notamment aux différents hacks de protocoles de finance décentralisée (DeFi) par le groupe Lazarus, conduisant l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), à placer les adresses des smart contracts de Tornado Cash sur sa liste noire.

D’autre part, Alexey Pertsev, l’un des développeurs du mixeur, avait été arrêté aux Pays-Bas, sous motif d’avoir facilité le blanchiment d’argent de par l’outil qu’il a créé, et restera emprisonné au minimum jusqu’à la fin du mois d’avril.

Toutefois, bien qu’il soit une réalité que de tels services sont parfois utilisés à des fins illicites, ce n’est pas une généralité pour autant. La notion de vie privée est également un facteur important de motivation, et Vitalik Buterin lui-même ne se cache pas d’y avoir eu recours, notamment pour anonymiser certains fonds envoyés à l’Ukraine.

C’est donc pour rendre Tornado Cash « compatible avec la régulation » que le développeur Ameen Soleimani a présenté une mise à jour permettant, en quelque sorte, de séparer les fonds propres de ceux provenant d’activités illégales. Cette version 2.0 du protocole a donc été lancée sur le testnet Goerly d’Optimism, sous le nom de Privacy Pools :

1/ We fixed @tornadocash 😇

v0 of https://t.co/Nt4b2Tgx1D is live on @optimismFND

test out the demo, but please note:

- this is experimental code

- it has not been audited

- the trusted setup is untrusted

read the full story anon 🧵👇https://t.co/9nAU3RrgpN

— ameen.eth (@ameensol) March 4, 2023