Affaire Terra (LUNA) : la police de Singapour ouvre des enquêtes sur Terraform Labs

Bientôt un an après l’effondrement de l’écosystème Terra, la police de Singapour a décidé de se pencher sur les activités de Terraform Labs. Dans le même temps, Do Kwon est toujours en cavale.

Singapour se penche sur le cas Terraform Labs

Voilà maintenant dix mois que l’UST s’est effondré, devenant le premier domino d’une longue série de faillites, causées par une réaction en chaîne. Selon une déclaration faite aujourd’hui à nos confrères de Bloomberg, la police de Singapour a ouvert des enquêtes sur Terraform Labs, l’entité représentant l’écosystème Terra (LUNA).

Malheureusement, l’objet de ces enquêtes n’a pas été détaillé.

Il y a près d’un mois, la Securities and Exchange Commission (SEC) avait entamé des poursuites aux États-Unis sur Terraform Labs et son fondateur Do Kwon, notamment pour vente de titres non enregistrés.

Tandis que l’on aurait pu penser que le projet coulerait totalement après la débâcle de son « stablecoin », et les pertes colossales subies par les investisseurs, Terraform Labs semble tenir bon. Ce début d’année, les recrutements avaient d’ailleurs repris, et ce sont 21 postes qui sont à pourvoir lors de l’écriture de ces lignes, dans divers domaines tels que le design, le légal ou la programmation.

Do Kwon toujours en fuite

Au-delà des enquêtes, la police singapourienne a également indiqué que Do Kwon ne se trouvait pas dans la cité-État.

À ce jour, l’homme est toujours recherché, depuis qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre par la Corée du Sud en septembre dernier, et qu’il ait été placé sur la liste rouge d’Interpol quelques semaines plus tard.

Au mois de novembre, Do Kwon s’était permis une provocation en apparaissant dans le live Twitch de la chaîne UpOnlyTV, gérée par l’influenceur crypto Cobie, alors qu’il était toujours recherché. Les derniers éléments quant à sa localisation éventuelle remontent au 12 décembre, et indiquent qu’il se serait trouvé en Serbie à ce moment-là. Ce qui est sûr, c’est que le compte Twitter officiel de l’intéressé n’a montré aucune activité depuis le 10 décembre dernier.

Pour le moment, il n’est donc pas certain que Do Kwon voit la prison un jour et encore faut-il que sa cavale prenne fin. Ce sera seulement à partir de là qu’un réel procès pourra être entamé, et celui-ci pourrait bien s’étaler sur plusieurs années.

Source : Bloomberg

