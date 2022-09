Affaire Terra : Do Kwon serait désormais sur la liste rouge d’Interpol

Depuis le début du mois, la nasse se resserre autour de Do Kwon, le créateur du projet Terra (LUNA), dont l’effondrement a eu des conséquences catastrophiques pour l’écosystème. C’est désormais Interpol qui vient d’ajouter l’homme à sa liste des « notices rouges », en faisant ainsi un fugitif international.

Affaire Terra : Do Kwon désormais recherché par Interpol ?

Le média Bloomberg rapporte que les procureurs de Séoul ont confirmé l’ajout de Don Kwon à la liste des notices rouges d’Interpol au cours de la nuit. Pour rappel, il s’agit des fiches répertoriant les fugitifs recherchés au niveau international. Cela veut dire que si le créateur de Terra cherche à se cacher, cela sera désormais bien plus compliqué pour lui.

Et il semblerait que cela soit le cas. Les procureurs rapportent avoir vu des « preuves circonstancielles » d’une fuite de la part de Do Kwon. Pour rappel, ce dernier avait quitté Séoul, alors que le scandale avait éclaté. Les autorités de Corée estiment également que le créateur de Terra ne serait pas aussi coopératif qu’il l’affirmait encore récemment.

Do Kwon s’était en effet exprimé sur Twitter il y a une dizaine de jours, expliquant qu’il ne fuyait pas particulièrement. Il affirmait ainsi :

« Je ne suis pas “en fuite” ou quoi que ce soit de similaire. Pour toutes les agences gouvernementales ayant cherché à communiquer, nous avons coopéré pleinement et nous n’avons rien à cacher. »

Où est Do Kwon ?

Sauf qu’on ne sait toujours pas où est localisé Do Kwon. Officiellement, ce dernier ne souhaite pas attirer de nouveau l’attention des investisseurs, qui s’étaient par le passé présentés à son domicile. Mais l’attitude des forces de l’ordre sud-coréennes tend à suggérer qu’elles aussi ignorent où se situe le créateur de Terra, et que ce dernier ne fuit pas uniquement des investisseurs lésés.

Le 15 septembre dernier, la Corée du Sud annonçait en effet qu’elle cherchait à invalider le passeport de Do Kwon, afin de l’empêcher de voyager aisément à l’international. Sans passeport, il serait alors expulsé vers son pays d’origine.

Tout cela se conjugue vers une conclusion possible : le retour de Do Kwon en Corée du Sud. Les conséquences de l’effondrement de l’écosystème Terra sont en tout cas loin d’être achevées, et l’on devrait continuer à en apprendre sur cette colossale affaire dans les semaines et mois à venir.

Source : Bloomberg

