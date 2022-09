Affaire Terra : la Corée du Sud cherche à invalider le passeport de Do Kwon – Quelle serait la conséquence ?

L'étau se resserre pour Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, entreprise à l'origine de la blockchain Terra (LUNA). Les procureurs sud-coréens ont demandé au Ministère des Affaires Étrangères d'invalider son passeport afin d'accélérer son retour en Corée du Sud.

La Corée du Sud fait tout pour récupérer Do Kwon

Hier, le 14 septembre, nous vous informions que Do Kwon, le fondateur de la blockchain Terra, était visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud.

Réfugié à Singapour depuis l'explosion en plein vol de l'écosystème Terra, la situation se corse de nouveau pour Do Kwon.

Selon un rapport du journal sud-coréen Munhwa, les procureurs ont demandé au Ministère des Affaires Étrangères du pays d'invalider le passeport de Do Kwon. En parallèle, 5 autres individus liés à Terraform Labs sont visés par cette requête des procureurs.

En vertu du droit international, toute personne dont le passeport a été annulé doit immédiatement être expulsée vers son pays d'origine. Une opération qui permettrait donc à la Corée du Sud de saisir Do Kwon d'ici 1 mois au maximum, selon Munhwa.

Bien que Do Kwon soit prochainement contraint de rejoindre la Corée du Sud, les autorités affirment qu'elles continueront de faire pression pour que lui et ses acolytes rendent volontairement leurs passeports à l'ambassade de Corée du Sud à Singapour, et cela avant la fin de la procédure.

L'écosystème Terra toujours présent ?

En dépit des difficultés auxquelles est confronté Do Kwon, une partie de la communauté de Terra continue de croire en l'avenir du projet.

Celui-ci est maintenant divisé en deux blockchains distinctes : Terra (LUNA) la nouvelle chaîne et Terra Classic (LUNC) la chaîne originelle d'avant la catastrophe.

Les capitalisations des deux cryptomonnaies culminent tout de même à 1,9 milliard de dollars pour le LUNC et 470 millions de dollars pour le LUNA.

En l'espace de deux jours seulement, du 9 au 11 septembre, le cours du LUNA a d'ailleurs plus que triplé, passant de 1,9 dollar à près de 6,40 dollars. Un mouvement assez inattendu et soudain sans réel fondement. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le cours du LUNA a d'ailleurs replongé, avoisinant les 2,90 dollars.

L'affaire de l'écosystème Terra est loin d'être terminée. Nous vous conseillons d'être extrêmement prudent avec les cryptomonnaies qui y sont liées, leurs cours étant particulièrement instables et corrélés aux futures potentielles mauvaises nouvelles relatives à l'équipe de Terraform Labs.

Source : Munhwa

