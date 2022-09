Affaire Terra (LUNA) : Do Kwon visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud

Les répercutions de l’affaire Terra (LUNA) se font encore sentir dans l’écosystème. Le responsable du projet, Do Kwon, faisait déjà l’objet d’un recours collectif aux États-Unis, mais les choses se sont de nouveau corsées. Il serait désormais visé par un mandat d’arrêt, selon un média local.

Un mandat d’arrêt viserait désormais Do Kwon

La nouvelle a été rapportée par le média sud-coréen Chosun Ilbo. Il explique que le mandat d’arrêt visant Do Kwon a été émis par l’unité des crimes financiers du district sud de Séoul. Le créateur de Terra vit actuellement à Singapour, les autorités de Corée n’ont donc pour l’instant pas accès à lui.

Mais cela pourrait changer. Comme l’explique le rapport, un processus est en cours afin d’ajouter Do Kwon aux « notices rouges » d’Interpol. C’est-à-dire à la liste des fugitifs recherchés à l’international qui sont poursuivis par la justice ou encourent une peine.

Do Kwon n’est par ailleurs pas le seul visé. Nicholas Platias, un des fondateurs de Terraform Labs, ainsi que Han Mo, un des employés de l’entreprise, sont également concernés par des mandats d’arrêt.

Accusés d’avoir violé la loi sur les marchés des capitaux

Ce qu’on reproche à Do Kwon et ses consorts, c’est d’avoir violé la loi sur les marchés des capitaux. La justice estime ainsi que les cryptomonnaies LUNA et UST sont des titres financiers, et qu’ils auraient donc dû être traités en tant que tels.

Si l’accusation vous paraît familière, c’est qu’elle est souvent émise par le gendarme financier américain, la SEC. Cette dernière a d’ailleurs de nouveau durci le ton cette semaine en ce qui concerne les cryptomonnaies. Cette catégorisation pourrait donc valoir à Do Kwon d’énormes difficultés judiciaires : les titres financiers sont en effet régulés particulièrement strictement.

Le LUNA et le LUNC donnent des signes de vie

De manière inattendue, le LUNA a connu un « pump » ces trois dernières semaines, en triplant son prix. Cette hausse n’a semblée basée sur rien d’autre que la spéculation – et un engouement tout aussi douteux pour le LUNC, le token « original » du projet. Le LUNA a par ailleurs bien chuté depuis, perdant -23% sur les dernières 24h.

Du côté du LUNC, le scénario est similaire. Sa capitalisation a explosé en début de mois, notamment car le staking a été ouvert à la communauté à partir du 27 août. La cryptomonnaie affiche un impressionnant +214% sur le mois, mais on note quelques signes d’essoufflement. Elle a ainsi perdu -17% sur la semaine.

Une chose est en tout cas sûre : Terra, Do Kwon et cette colossale affaire devraient continuer à faire parler d’eux.

Source : Chosun Ilbo – Image : Steve Jurvetson via Flickr (CC BY 2.0)

