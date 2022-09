Renaissance de Terra ? La capitalisation du LUNC explose en quelques jours

Nouvel espoir pour Terra Classic (LUNC) ? Alors qu'une partie de l'écosystème Terra ainsi que son fondateur Do Kwon ont migré vers la nouvelle blockchain Terra Luna, une communauté tient bon et continue de développer sur l'ancien réseau. De nouvelles initiatives mêlant staking et burn ont récemment vu le jour, provoquant une hausse colossale du LUNC. Élan passager ou hausse à long terme ?

La capitalisation du LUNC observe une hausse fulgurante Alors que l'on en entendait plus parler depuis des mois, Terra Classic (LUNC) semble de nouveau trouver de l'intérêt auprès de certains investisseurs. Effectivement, alors que le tableau général des cryptomonnaies est au rouge, le LUNC observe une hausse de son cours de l'ordre de + 160 % sur les 7 derniers jours. Figure 1 : Cours du LUNC sur 7 jours Avec une augmentation de plus de 57 % sur les dernières 24 heures, le LUNC s'échange actuellement à 0,00025868 dollar. Une valeur évidemment bien éloignée de son prix le plus haut (ATH) de 119 dollars atteint le 5 avril, mais respectable sur une vision à moyen terme depuis sa descente aux abysses. La capitalisation boursière du LUNC observe également une hausse considérable. Alors que cette dernière était de 716 millions de dollars en date du 25 août, elle a explosé pour atteindre 2,23 milliards de dollars aujourd'hui comme le montre la courbe ci-dessous : Figure 2 : Capitalisation boursière du LUNC sur 7 jours Aussi, alors que certains qualifient désormais le LUNC de scam token, d'autres continuent de bâtir sur l'ancien réseau et développent de nouvelles initiatives. Le début d'une remontée à long terme ? 👉 Découvrez l'école Alyra pour ne plus vous faire piéger par l'incertitude du marché Découvrir Alyra L'école consacrée à la blockchain Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus Quelles sont les raisons de cette remontée ? Terra Classic, la blockchain qui a conservé le code original pré-fork, est passée entre les mains de sa communauté suite à son abandon par son fondateur Do Kwon, qui a depuis migré vers Terra (LUNA), la nouvelle forme totalement indépendante de l'ancienne blockchain. Cette communauté est notamment constituée de LUNC DAO, une organisation à laquelle il est désormais possible de déléguer ses LUNC afin de soutenir le burn de tokens. Le staking de tokens LUNC a été rendu possible suite au passage à la version v22 du réseau le 27 août. Le même jour, 182 milliards de tokens LUNC avaient ainsi été placés en staking par leurs détenteurs, soit 2,6 % de la supply (nombre de tokens en circulation) totale. 3 jours plus tard, ce sont 402 milliards de tokens LUNC qui sont placés en staking, soit environ 6 % de la supply. Selon les données de l'outil LUNC Burner, ce sont actuellement plus de 3 milliards de tokens LUNC qui ont été totalement retirés de la circulation suite à leur burn. La communauté Terra Classic, qui continue donc de prouver sa résilience et sa confiance dans le LUNC, saura-t-elle donner un véritable souffle nouveau à ce qui fut jadis l'une des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché grâce à ses initiatives ? 👉 Alors que le bear market s'est installé, investissez sereinement dans l'immobilier avec RealT Investir dans l'immobilier sur la blockchain Seulement 50$ pour débuter Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus Sources : Figure 1 - CoinGecko, Figure 2 - CoinMarketCap Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

