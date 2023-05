Do Kwon pourrait encourir la plus longue peine d'emprisonnement pour crime financier de l'histoire de la Corée du Sud

Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, risque d'être condamné à plus de 40 ans de prison en Corée du Sud pour sa responsabilité dans l'effondrement de Terra (LUNA), ayant causé la perte de plus de 40 milliards de dollars de cryptomonnaies. Les autorités sud-coréennes cherchent ainsi à obtenir son extradition, bien que les États-Unis soient également intéressés.

Plus de 40 ans d'emprisonnement pour Do Kwon ?

Selon une information du Wall Street Journal, le responsable de l'équipe des procureurs sud-coréens chargés de l'enquête sur l'effondrement de Terra (LUNA), Dan Sung-Han, s'attend à ce que la peine encourue par Do Kwon (de son vrai nom Kwon Do-hyung) dépasse les 40 ans d'emprisonnement.

Ce faisant, le fondateur de Terraform Labs deviendrait l'individu s'étant vu infliger la peine la plus lourde de toute l'histoire financière de la Corée du Sud, dépassant ainsi Kim Jae-Hyun, le PDG du fonds Optimus Asset Management, qui s'est vu condamné à 25 années de prison au mois de juillet dernier après avoir orchestré ce qui est considéré comme l'une des plus grandes fraudes financières du pays.

Toutefois, cela impliquerait que Do Kwon soit jugé sur sa terre natale, ce qui n'est pas encore gagné. Actuellement, les autorités sud-coréennes sont au coude à coude avec les autorités américaines afin de déterminer quelle juridiction obtiendra son extradition suite à sa récente arrestation au Monténégro pour détention de faux documents d'identité.

Selon Dan Sung-Han, l'extradition de Do Kwon vers la Corée du Sud serait le meilleur moyen de rendre justice aux victimes lésées par l'effondrement de l'UST et du LUNA. Des pertes absolument mirobolantes, plus de 40 milliards de dollars de cryptomonnaies ayant été volatilisés en un temps record.

L'enquête suit son cours

Selon le responsable de l'enquête, certaines actions frauduleuses ont effectivement eu lieu aux États-Unis, mais la majeure partie des activités relatives à l'écosystème Terra a bel et bien eu lieu en Corée du Sud. Ainsi, l'enquête suit son cours et semble porter ses fruits, puisque 7 individus proches de Terra ont récemment été inculpés dont Daniel Shin, qui a co-fondé la société au côté de Do Kwon.

Les accusations à leur encontre portent notamment sur de la fraude et de la violation de lois sur les marchés financiers, de l'abus de confiance ou encore sur des affaires relatives à des pots-de-vin.

Du côté des États-Unis, Do Kwon fait l'objet de poursuites pénales de la part de procureurs fédéraux, en parallèle d'une action civile lancée par la Securities and Exchange Commission (SEC). Les avocats de l'intéressé ont rejeté ces allégations, affirmant que l'UST et le LUNA n'étaient pas des actifs réglementés par la SEC et que Terra n'avait jamais proposé ses produits directement aux résidents américains.

Selon la plupart des experts juridiques, la Corée du Sud devrait avoir la priorité dans l'ordre des demandes d'extradition, notamment car en plus d'avoir été le berceau de Terraform, la Corée du Sud possède un accord d'extradition avec le Monténégro. Par ailleurs, les autorités sud-coréennes détiennent des preuves et des informations « ne pouvant être obtenues facilement » aux États-Unis.

Quoi qu'il en soit, l'extradition de Do Kwon ne devrait pas être pour très bientôt. Au vu des charges qui pèsent actuellement contre lui au Monténégro, le fondateur de Terraform Labs devrait encourir au moins 3 à 5 mois de prison.

Source : Wall Street Journal

