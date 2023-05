Voyager Digital : les clients pourraient ne récupérer que 36 % de leurs cryptomonnaies

Alors que Voyager Digital a annoncé les modalités du remboursement des cryptomonnaies bloquées, les clients de la plateforme pourraient ne récupérer qu’à peine 35,72 % de leur investissement. Retour sur cette nouvelle, qui fait prendre tout son sens à l’expression « not your keys, not your coins ».