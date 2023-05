L’Ethereum Foundation envoie 15 000 ETH vers Kraken : les inquiétudes sont-elles réellement fondées ?

Dans la nuit de vendredi à samedi, une adresse affiliée à l’Ethereum Foundation a transféré 15 000 ETH vers Kraken pour une valeur d’environ 30 millions de dollars. Depuis, cet évènement n’a pas manqué de faire réagir la communauté sur Twitter.

En effet, de tels mouvements signifient généralement une intention de vendre, et plusieurs observateurs ont souligné que lorsque l’Ethereum Foundation procédait à des ventes d’ETH, cela coïncidait régulièrement avec un plus haut local de marché :

Ethereum Foundation's large-scale selling in recent years record: Recently the Ethereum Foundation sold 15,000 ETH. In 2021, EF did sell 20,000 ETH at a high point. But in 2020, 100,600ETH was sold at a price of 657. pic.twitter.com/BCiSlutQ5F

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 7, 2023