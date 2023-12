FTX remboursera ses clients à la valeur qu'avaient leurs cryptomonnaies au moment de sa faillite

L'exchange de cryptomonnaies FTX, déclaré en faillite le 11 novembre 2022, a annoncé dans son plan de réorganisation l'intention de rembourser les fonds perdus par ses clients basés sur leur valeur au moment de la faillite.

Cette annonce pourrait sembler rassurante pour certains anciens utilisateurs de la plateforme, mais pour beaucoup, elle représente une perte financière importante.

En effet, lors de la chute de FTX, le marché était à son plus bas des 2 dernières années. Depuis, le marché des cryptomonnaies s'est revalorisé de près de 85 %, le cours du Bitcoin a, quant à lui, augmenté de plus de 140 %.

Évolution du cours de Bitcoin depuis la faillite de FTX

Sunil Kavuri, un activiste créancier chez FTX qui a perdu environ 2 millions de dollars suite à la faillite de l'entreprise, a critiqué le plan de remboursement dans une publication sur le réseau X.

Il argue que le plan de remboursement proposé par FTX enfreint les conditions de service de la plateforme, lesquelles garantissent normalement aux clients la propriété de leurs actifs numériques, et non à l'entreprise.

FTX Debtors have filed the reorg. Plan

Most importantly they have ignored FTX TOS that states Digital Assets are the property of Users and not FTX Trading

The plan says that Digital Assets are valued at Petition Date conversion rates (prices) pic.twitter.com/WTj07nlOP5

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) December 16, 2023