Binance.US se rétracte : nouveau coup dur pour l’exchange de cryptomonnaies Voyager Digital

Alors que l’on pensait le dossier Voyager Digital définitivement clos de par le rachat de ses actifs par Binance.US qui semblait acté, la plateforme d’échange de cryptomonnaies vient d’annoncer un nouveau retournement de situation.

Et pour cause, il a été communiqué hier soir dans un thread Twitter de l’exchange en faillite que la branche américaine de Binance leur avait envoyé une lettre pour tout simplement mettre fin à l’accord :

1/ Today we received a letter from https://t.co/yG7Airmib5 terminating the asset purchase agreement. While this development is disappointing, our chapter 11 plan allows for direct distribution of cash and crypto to customers (a “toggle option”) via the Voyager platform.

— Voyager (@investvoyager) April 25, 2023