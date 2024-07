Bitcoin (BTC) : son cours est de plus en plus influencé par les marchés dérivés

Dans le domaine de la finance, les marchés dérivés sont reconnus pour leur influence grandissante, y compris dans le secteur des cryptomonnaies. Par leurs contrats à terme et leurs effets de levier, ils agissent sur le cours du Bitcoin à la hausse comme à la baisse, offrant aux investisseurs des clés de lecture à utiliser dans le cadre d'une stratégie d'investissement.

Marchés dérivés : une influence croissante

Pour la majorité des investisseurs particuliers, l'achat et la vente de cryptomonnaies sont réalisés au comptant, de manière instantanée sur un marché spot. Cependant, ces transactions ne représentent que la face émergée du marché des cryptomonnaies. En effet, des dizaines de milliards de dollars sont échangés chaque jour sur le marché du Bitcoin (BTC) via les marchés dérivés.

À noter que l'expression « marché dérivé » comprend une multitude de produits financiers comme les contrats à terme et les options. Dans cette catégorie, nous retrouvons notamment les effets de levier, dont la fonction principale et de pouvoir parier sur la hausse ou la baisse d'un actif en multipliant son exposition financière.

En 2020, l'émergence des premiers marchés dérivés institutionnels consacrés au Bitcoin a propulsé les volumes d'échanges vers de nouveaux sommets. 4 ans plus tard, ces volumes sont 6 fois supérieurs aux volumes du marché spot. En outre, l'analyse des marchés dérivés est essentielle pour comprendre le comportement global du Bitcoin et des cryptomonnaies :

Bitcoin : évolution des volumes sur les marchés spot, à terme, et les ETF - Checkonchain

À l'écriture de ces lignes, les marchés à terme représentent un volume quotidien de 55 milliards de dollars, contre seulement 5,2 milliards pour le marché spot et 3,2 milliards pour les ETF Bitcoin. Leur record s'établit à 99 milliards de dollars de volume.

Au sein même des marchés dérivés, le secteur des contrats à terme est particulièrement prisé et génère des volumes d’échanges conséquents, dominé par l’exchange Binance. Sur près de 51,7 milliards de dollars de volumes, plus d’un tiers provient de Binance et moins de 10% du CME Group, pourtant connu pour son activité de spéculation importante auprès des institutionnels.

Une fois ce contexte établi, une question reste en suspens : comment utilisé ces données pour établir une stratégie d'investissement ? Pour cela, il suffit simplement de ... [80% de l'article restant]