Le cours de la banque NYCB chute de 62 % en quelques jours – Le début d'une nouvelle crise bancaire ?

Seulement 11 mois après la crise bancaire de 2023, qui avait vu la faillite de plusieurs banques étatsuniennes, la crise ne semble pas s'être totalement dissipée.

En effet, la New York Community Bank (NYCB), qui avait racheté la Signature Bank après sa faillite au printemps 2023, semble avoir du mal à se remettre sur pied, son cours ayant chuté de 62 % en seulement 1 semaine.

Cours de l'action de la New York Community Bank (NYCB) depuis 2023

Après avoir repris 140 % de sa valeur au cours de l'année 2023 grâce au plan de sauvetage des banques mis en œuvre par la Réserve fédérale des États-Unis (FED), le cours de la NYCB s'était stabilisé au-dessus des 8,5 dollars avant de s'effondrer suite à la sortie des résultats de la banque pour le 4e trimestre 2023 le 31 janvier 2024.

Ces résultats ont révélé que la banque se trouvait dans la nécessité de provisionner 552 millions de dollars pour couvrir les pertes générées par plusieurs crédits. Cette situation risque non seulement de compliquer l'accès aux crédits, car la banque devra allouer ses fonds au remboursement de ses dettes, mais aussi de représenter un risque systémique pour l'ensemble des banques du pays ainsi que pour le marché immobilier des États-Unis.

Cet événement semble reproduire la crise bancaire et la dégringolade de l'action de Silvergate, suivie de sa faillite en mars 2023. Quelques jours après, face à un bankrun affectant l'ensemble des banques, la FED annonçait garantir les dépôts des clients des banques en faillite.

Cette annonce a eu un impact significatif sur les marchés boursiers et les cryptomonnaies, notamment sur le cours du Bitcoin, qui a bondi de 26 % dans les jours suivants.

En réaction à la chute du cours de la NYCB, Arthur Hayes, co-fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX, a ironisé sur la situation dans une publication sur le réseau X.

