Délit d’initié chez Binance ? L’exchange offre jusqu’à 5 millions de $ pour trouver d’éventuels coupables

Lundi, Binance a listé le token RON de Ronin sur sa plateforme et le cours de ce dernier a connu une chute importante, passant en une minute à peine de 3,6 à 2,8 dollars, pour s’échanger lors de l’écriture de ces lignes à 2,54 dollars.

Cette baisse soudaine est d’autant plus surprenante que le RON affichait jusque-là de belles performances depuis le début de l’année, à savoir une progression de 87 %.

Cet incident n’a pas manqué de faire réagir la communauté, à tel point que cela a poussé Yi He, la cofondatrice de Binance, à prendre la parole dans un long thread sur X :

Elle explique en premier lieu que des utilisateurs attentifs ont pu deviner la cotation imminente du token sur la plateforme, grâce à des indices laissés par l’activité on-chain de l’exchange. Cela pourrait ainsi expliquer la récente performance de l’actif.

Face à cela, de nouvelles mesures ont été prises et de futures cotations pourraient être annulées en cas de fuites. En outre, Yi He explique que si un employé était surpris à faire fuiter ce type d’informations confidentielles, il serait averti dans un premier temps et viré en cas de récidive.

Il y a moins de 2 semaines, le directeur de Coinbase avait suggéré que des délits d’initiés pourraient être à l’œuvre chez Binance, compte tenu d’une tendance récurrente à ce que certaines adresses achètent des tokens juste avant leur cotation sur la plateforme pour les revendre tout de suite derrière :

It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months

I found connected wallets that:

-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing

-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement

-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023