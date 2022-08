Hack de Ronin (RON) : Les fonds volés du bridge d’Axie Infinity restent sous haute surveillance

Le hack de Ronin (RON) en mars dernier avait obtenu la triste deuxième place des plus gros piratages de la finance décentralisée (DeFi), avec plus de 600 millions de dollars de fonds volés. Selon la méthode de calcul, certaines sources le classent même à la première place, devant celui de Poly Network.

Depuis, les transactions des adresses mises en cause sont scrupuleusement surveillées par des experts de l’analyse on-chain. C’est notamment le cas d’un enquêteur répondant au pseudonyme de BliteZero, travaillant pour l’agence de sécurité blockchain SlowMist :

I've been tracking the stolen funds on Ronin Bridge.

I've noticed that Ronin hackers have transferred all of their funds to the bitcoin network. Most of the funds have been deposited to mixers(ChipMixer, Blender).

This thread🧵 will illustrate the tracking analysis procedures.👇🏻 pic.twitter.com/yrazcJ22xF

— ₿liteZero (@blitezero) August 20, 2022