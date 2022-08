Bitcoin : Des pirates compromettent la sécurité de milliers de distributeurs automatiques de BTC

General Bytes, un fabricant de distributeurs automatiques de bitcoins (BTC), a dévoilé en fin de semaine dernière que des pirates avaient exploité une faille de sécurité majeure sur leurs machines. Cette attaque a permis de créer un nouveau profil d’administrateur pour détourner des fonds lorsqu’un utilisateur envoyait des BTC.

Des distributeurs de bitcoins (BTC) piratés

General Bytes, un fabricant de distributeurs automatiques de BTC, déclare que des pirates ont exploité une faille sur leurs machines. Cette faille, considérée comme critique, nécessite une mise à jour de logiciel de la part des exploitants de ces distributeurs.

Les pirates ont en fait réussi à se créer un nouveau profil d’administrateur par défaut, leur permettant d’avoir la main sur les droits accordés par ce statut. La faille exploitée était passée au travers de tous les audits de sécurité réalisés depuis 2020. C’est donc ce que l’on qualifie de faille zero-day, à savoir l’exploitation d’une vulnérabilité jusque-là inconnue.

Ainsi, lorsqu’un utilisateur se servait des guichets pour envoyer des bitcoins sur une adresse, ces derniers étaient en fait redirigés vers une destination choisie par les attaquants. Toutefois, General Bytes n’a pas communiqué sur l’ampleur des dégâts, causés par ce hack.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide sur les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack

La licorne française des portefeuilles cryptos Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Une mise à jour nécessaire

General Bytes demande à tous ses clients d’effectuer une mise à jour corrective. La société les enjoint aussi à vérifier leur liste d’administrateurs, afin de prévenir d’éventuelles intrusions. Malgré tout, les attaquants n’auraient eu accès à aucune clé privée ni aucun mot de passe. Si une activité suspecte a été trouvée, une procédure est également décrite pour en mesurer la teneur.

Bien qu’aucun lien de cause à effet n’ait été démontré, l’entreprise informe que l’attaque est survenue trois jours après l’arrivée d’une fonctionnalité baptisée « Help Ukraine », soit à partir du 5 août. Comme son nom l’indique, cette mise à niveau permet d’envoyer des dons à l’Ukraine, et ce, directement sur l’adresse officielle du gouvernement.

Selon le site Web de General Bytes, la société aurait déjà vendu plus de 13 000 distributeurs de BTC à travers plus de 143 pays. Plus de 180 devises fiats peuvent être utilisées et plus de 22,5 millions de transactions ont été effectuées sur ces machines.

De manière plus générale, au printemps dernier, une étude revenait sur la croissance des distributeurs de cryptomonnaies. Ainsi, 22 distributeurs auraient été installés par jour au mois de mars, dans le monde entier.

👉 Dans l’actualité également – La crypto-criminalité en baisse en 2022 – Une conséquence du bear market ?

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse

Source : General Bytes

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.