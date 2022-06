Axie Infinity : le bridge Ronin (RON) à nouveau disponible après plusieurs mois de fermeture

Suite à son désormais tristement célèbre hack à 620 millions de dollars en mars dernier, le bridge de la sidechain Ronin (RON) réouvre ses portes et peut de nouveau être utilisé.

Selon l'annonce émise par Axie Infinity, le bridge a subi un audit interne ainsi que deux audits externes effectués par les entreprises spécialisées dans la sécurité blockchain CertiK et Verichains afin d'optimiser sa sécurité à long terme.

The Ronin Bridge is open!

• All user funds are fully backed 1:1 by the new bridge.

• The bridge has undergone an internal audit and two external audits.

• We are still on track to release Land Staking this week.

📝 : https://t.co/QX9hY1xKYX

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) June 28, 2022