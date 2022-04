Le Trésor américain accuse la Corée du Nord d’être à l’origine du hack massif de Ronin

Le site d’analyses Chainalysis a rapporté cette nouvelle hier. Il confirme qu’un département du Trésor américain, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a récemment mis à jour l’adresse Ethereum liée au groupe Lazarus. Si le nom vous est familier, ce n’est pas pour rien : il s’agit d’un groupe de hackers nord-coréens qui se sont fait connaître par des attaques visant des sites liés aux cryptomonnaies.

Selon le Trésor américain, c’est donc aussi ce groupe de Corée du Nord qui serait à l’origine du hack de Ronin. L’adresse mise à jour par l’institution est en effet liée aux fonds : elle aurait reçu 173 600 ETH et 25.5 millions d’USDC au cours de l’attaque.

That address was involved in the Ronin hack, having received 173,600 ETH and 25.5 million USDC from the Ronin Bridge smart contract during the attack. pic.twitter.com/Ab7rr2yYYA

— Chainalysis (@chainalysis) April 14, 2022