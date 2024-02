Celsius Network sort officiellement de la faillite

Après 18 mois de procédures, Celsius Network a annoncé mercredi sa sortie de faillite et le remboursement de plus de 3 milliards de dollars. Tandis que la plateforme cesse ses activités, la branche dédiée au minage de Bitcoin (BTC) continuera d’opérer sous une autre structure. Nous faisons le point.

Celsius Network annonce la fin de sa faillite

À la suite d’un processus long de 18 mois sous couvert du célèbre Chapitre 11, les débiteurs de la plateforme de cryptomonnaies Celsius Network ont annoncé mercredi que l’entreprise était sortie de la faillite.

En effet, le plan a été approuvé par 98 % des créanciers, permettant dès lors de commencer les remboursements de plus de 3 milliards de dollars restants.

Au moment de la faillite, le bilan financier de l’entreprise présentait un trou de 1,2 milliard de dollars sur les 5,5 milliards de dollars dus à ses créanciers. Dès lors, même si les cours ont largement évolué depuis, les clients de la plateforme ne pourront pas récupérer l’intégralité de leurs avoirs.

Néanmoins, les débiteurs de l’entreprise se complaisent en estimant avoir réuni 250 millions de dollars de plus que prévu grâce à des conversions d’altcoins « en BTC ou en ETH et via des règlements antérieurs ».

Tandis que Celsius disposait également d’une activité de minage, cette branche a été réorganisée sous le nom d’Iconic Digital et ses opérations minières qui continueront « à assurer les recouvrements aux créanciers », seront administrées par Hut 8.

Chris Ferraro, ex-directeur général par intérim en charge de la restructuration de Celsius, considère que cette solution était la meilleure issue possible :

« Créer le meilleur résultat pour les créanciers en maximisant la valeur et la rapidité a été une priorité pour Celsius tout au long de ce processus. Aujourd’hui, plus de 18 mois après que Celsius a suspendu les retraits, nous avons commencé à distribuer plus de 3 milliards de dollars de cryptomonnaie, de fiat et d’actions Ionic Digital aux créanciers de Celsius. »

De son côté, Celsius continuera son processus de cessation d’activité, alors que son fondateur et ex-PDG Alex Mashinsky devrait être jugé en septembre prochain. Accusé notamment de fraude financière et de manipulation du prix du token CEL, ce dernier a pour le moment plaidé non coupable et a obtenu une liberté sous caution fixée à 40 millions de dollars.

