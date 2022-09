Terra : pourquoi le cours du LUNA a-t-il plus que triplé sur les deux dernières semaines ?

Après une perpétuelle stagnation autour des 2 dollars ayant débuté le 9 juin, le LUNA de Terra a récemment observé une hausse considérable sans qu'il semble y avoir de véritable explication rationnelle.

Effectivement, le 9 septembre, le cours du LUNA a explosé, passant de 2 à 7,6 dollars en l'espace de 3 heures, constituant ainsi quasiment une hausse de 300 %.

Cours du token LUNA

Une hausse qui fait écho à la récente remontée du LUNC, le token de la blockchain Terra Classic, qui a vu sa capitalisation boursière tripler en l'espace d'une semaine.

Une hausse due aux récentes mises à jour du réseau, et plus particulièrement à la récente implémentation d'un burn on-chain de 1,2 % sur toutes les transactions visant à faire du LUNC un token déflationniste afin de faire remonter sa valeur.

Aujourd'hui, le LUNC est entre les mains de sa communauté, laquelle est notamment constituée du groupe LUNC DAO qui a œuvré pour la mise en place de solutions pour un burn de tokens massif.

Une communauté qui semble véritablement attachée à l'écosystème originel, considérant la descente monumentale du LUNC qui a connu un prix le plus haut (ATH) de quasiment 120 dollars au mois d'avril dernier.

Pour preuve, Terra (LUNA), ou Terra 2.0, toujours sous l'égide de Do Kwon, semble peiner à susciter l'intérêt du public, à tel point que le LUNC possède une capitalisation plus importante.

Comme l'ont fait remarquer certaines personnes, aucune nouvelle n'ayant réellement pu influer à ce point le cours du LUNA n'a émané de Terra 2.0.

Looks like degen casino season is back. $LUNA is up 130% in the last hour without any news.

— Route 2 FI (@Route2FI) September 9, 2022