The Merge - Date et heure de la mise à jour d'Ethereum - Timer & Countdown

Découvrez précisément quand aura lieu The Merge, la plus importante mise à jour d'Ethereum depuis son lancement en 2015 et qui marque l'arrivée d'Ethereum 2.0

Ethereum est la deuxième crypto monnaie du marché, après Bitcoin, et a fortement le vent en poupe depuis plusieurs mois, mais ce mois ci une modification très importante aura lieu sur la blockchain Ethereum. Découvrons quand aura lieu cette mise à jour : le Merge.

Quand aura lieu le Merge ?

ETH 2 Merge Le Merge aura lieu quand la Total Terminal Difficulty (TTD) atteindra 58750000000000000000000. 0 0 0 9 6 6 6 6 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 9 9 9 9 5 5 5 5 2 2 2 2 jours heures minutes secondes ... avant le merge Ethereum

Le Merge aura lieu quand la Total Terminal Difficulty (TTD) atteindra 58750000000000000000000. La TTD correspond à un la difficulté du dernier bloc miné en Proof of Work (PoW) et le bloc suivant sera donc produit via la Proof of Stake (PoS). Sur les blockchain on ne compte pas en jours et en heures mais en blocs, c'est pour ca qu'il n'y a pas de date précise de l'heure du merge de Ethereum, mais un nombre de blocks. Une fois le block avec la TTD atteint, la migration se fera.

C'est quoi The Merge ?

The Merge représente la migration de la blockchain Ethereum (ETH) vers une nouvelle méthode de consensus, abandonnant le Proof of Work au profit du Proof of Stake.

Cette mise à jour fait disparaître le minage à forte consommation énergétique au profit du staking d'ETH pour sécuriser le réseau Ethereum. On estime qu'Ethereum diminuera sa consommation d'électricité de plus de 99%.

The Merge marque le début d'une nouvelle ère pour la blockchain Ethereum, qui deviendra moins énergivore et bien plus évolutive.

👉 Notre explication complète de ce qu'est le Merge

Qu'adviendra-t-il de vos Ethers (ETH) ?

Pas de panique, tout est automatique. Pas besoin de convertir ou de transformer vos ethers.

En effet, une fois The Merge achevé, les ETH du réseau principal ne seront pas affectés.

Ainsi, si vous posséder de l'ETH ou tout autre token sur Ethereum, vous n'avez rien à faire avec vos actifs ou votre portefeuille avant The Merge.

Que se passera-t-il ensuite ?

La blockchain Ethereum va se séparer en 2, on appelle cela un hardfork. Il existera deux blockchains distinctes :

Ethereum 2.0 qui utilisera le PoS

Ethereum PoW en Proof of Work

Nous vous conseillons de ne pas tenter de profiter de cette séparation pour réaliser des opérations risquées sur Ethereum PoW car de nombreux robots seront plus rapides que vous et vous risquerez de perdre de l'argent. Il est impossible de savoir comment va réagir le cours d'Ethereum, que cela soit le prix d'Ethereum 2.0 ou Ethereum PoW.

Le Merge n'est qu'une première étape, de nombreuses mise à jour vont encore être effectuées dans les prochaines années sur Ethereum pour diminuer ses frais de transactions et augmenter leur nombre à la seconde.

Les frais sur Ethereum seront-ils réduits après The Merge ?

Non, c'est une idée reçue qui circule beaucoup. The Merge est un changement de mécanisme de consensus, et non une expansion de la capacité du réseau. Après The Merge, les frais de gas sur la blockchain seront donc exactement les mêmes qu'aujourd'hui.

Attention aux arnaques

À l'approche de la fusion du réseau principal d'Ethereum, soyez très attentifs aux escroqueries qui tenteraient de vous tromper pendant cette transition.

N'envoyez en aucun cas vos ETH et autres tokens dans une soi-disant procédure de mise à niveau vers un token ETH2. Il n'y a pas de token « ETH2 » officiel et vous ne devez rien faire de particulier pour que vos fonds restent en sécurité.