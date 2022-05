Un panel d'experts prédit un ETH à 11 700 dollars en 2025

L’ETH à 11 700 dollars en 2025 ?

Le cours de l’ETH a plutôt eu tendance à baisser depuis un mois. Mais cela ne serait que temporaire, selon les 36 experts interrogés par Finder. Ceux-ci sont en effet résolument « bullish » sur le moyen et long terme. Ils prévoient ainsi un Ether à 5 783 dollars d’ici la fin de l’année 2022, puis 11 764 dollars en 2025 :

Figure 1 – Les prédictions pour 2022, 2025 et 2030

En 2030, l’ETH pourrait dépasser les 23 000 dollars, toujours selon ce panel d’experts. On note cependant que les experts interrogés ont revu leurs prédictions à la baisse. À la fin de l’année 2021, ils jugeaient en effet que l’Ether pourrait atteindre 6 500 dollars en 2022.

Une vision mitigée du projet Ethereum

Certains experts jugent que l’attrait pour Ethereum ne repose que sur un opportunisme et un enthousiasme de la communauté :

« Ethereum se trouve à un moment très incertain de son histoire. Il perd actuellement des parts de marché DeFi à cause de ses concurrents (même s’il reste dominant […]). Jusqu’à ce qu’Ethereum mette à jour ses systèmes et tienne ses promesses de mise à l’échelle, je n’ai pas une confiance sur le long terme. »

Les plus « bullish » des experts notent aussi que leur enthousiasme repose sur le « Merge » d’Ethereum, qui permettra enfin au réseau de se moderniser :

« Le “Merge”, qui est une mise à jour d’Ethereum, devrait avoir lieu cet été. Cela pourrait avoir un effet explosif sur le token. Les gens attendent ce moment depuis des années. [Ethereum] sera bien plus sécurisé, plus efficace en termes d’énergie à 99%, et déflationnaire. Si cela n’est pas un tiercé gagnant en termes de potentiel, je ne sais pas ce qui pourrait l’être. »

Un cours de l’ETH qui hésite actuellement

Pour l’instant, le cours de l’ETH est en tout cas plutôt à la peine. Il a connu un long mois de dégringolade, pour toucher 2 700 dollars le 1er mai :

Figure 2 – Évolution du cours de l’ETH sur le mois de mai 2022

Il suit en cela le cours du Bitcoin (BTC), auquel il reste très lié. On note cependant que la dominance du BTC a eu tendance à baisser. Il y a un an, elle était située aux alentours de 50%, mais elle n’atteint plus que 40% ces derniers temps.

On sent en tout cas le marché dans l’expectative, face à une Réserve fédérale des États-Unis qui devrait donner un nouveau tour de vis demain. De quoi prolonger la chute du cours de l’ETH ? C’est la crainte de certains. En ce moment, c’est en effet surtout l’incertitude qui règne.

Sources – Figure 1 : Finder, Figure 2 : TradingView

