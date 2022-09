Comment récupérer et vendre les forks d'Ethereum : Ethereum PoW (ETHW) et EthereumFair (ETF) ?

Lors de la mise The Merge d’Ethereum, tous les possesseurs d'ETH ont reçu un nombre équivalent de tokens ETHW et ETF. Nous vous expliquons comment les récupérer et les vendre.

Une mise à jour peu appréciée des mineurs

Comme vous le savez, Ethereum a effectué sa mise à jour, The Merge, la semaine dernière. Certains mineurs ne voulaient pas basculer du minage (PoW) au staking (PoS) et ont donc choisi de soutenir un fork de la blockchain Ethereum pour continuer de sécuriser un réseau via le minage. Ainsi, deux forks ont émergé : Ethereum PoW, le plus connu et le plus soutenu, et EthereumFair, moins attendu et donc moins capitalisé.

👉 Quelles différences entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu ?

Comment récupérer vos Ethereum PoW (ETHW) ?

Vous aviez des Ethers sur une plateforme d'échange

Si l'exchange supportait le fork, alors celui-ci vous a crédité sur votre compte autant d'ETHW que vous possédiez d'ETH. Cela vous permet de les vendre immédiatement si vous le souhaitez. Voici la liste de quelques plateformes supportant le fork ETHW :

Kraken

FTX

Bybit

Bitfinex

Vous aviez vos ETH sur un portefeuille MetaMask

Pour récupérer vos ETHW, vous devez ajouter le réseau d'Ethereum PoW à votre MetaMask, voici ses caractéristiques :

Network Name : ETHW-mainnet

: ETHW-mainnet New RPC URL : mainnet.ethereumpow.org

: mainnet.ethereumpow.org ChainID : 10001

: 10001 Symbol : ETHW

: ETHW Explorer : mainnet.ethwscan.com

Pour ajouter un nouveau réseau cliquez en premier sur le « Réseau principal Ethereum » en haut de votre extension puis sur « Ajouter un réseau ».

En sélectionnant le réseau Ethereum POW, vous pouvez maintenant voir tous les tokens que vous avez sur cette blockchain.

Si vous voulez les vendre vous devrez ensuite envoyer vos ETHW sur une plateforme supportant le fork comme FTX ou Bybit par exemple.

Vous aviez des ETH sur un portefeuille Ledger

Vous allez devoir faire une manipulation un peu plus complexe, mais rien d'insurmontable ne vous inquiétez pas.

Connectez votre Ledger à votre MetaMask. Attention cependant à ne pas importer la seed de votre Ledger dans votre MetaMask mais juste à connecter un portefeuille matériel.

Vous allez réutiliser les caractéristiques du réseau EthereumPoW qui sont indiquées plus haut.

Une fois le réseau ajouté vous devriez voir apparaître le même montant d'ETHW que vous avez d'ETH sur ce portefeuille.

👉 Comprendre ce qu'est une seed phrase

Comment récupérer vos EthereumFair (ETF) ?

Les manipulations sont quasiment identiques. Cependant beaucoup moins d'exchanges supportent ce fork. Seuls Huobi, Gate.io et Poloniex supportent cette nouvelle cryptomonnaie.

Si vous souhaitez récupérer vos ETF sur MetaMask ou sur votre Ledger alors il faudra indiquer les informations lors de l'ajout du réseau EthereumFaire sur MetaMask :

Network Name : EthereumFair

: EthereumFair New RPC URL : rpc.etherfair.org

: rpc.etherfair.org ChainID : 513100

: 513100 Symbol : ETF

: ETF Explorer : explorer.etherfair.org

Source : EthereumFair, Medium

