En prévision de The Merge, Coinbase annonce le lancement du cbETH

Il semblerait que les nombreux déboires avec la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, n'aient pas suffit à refroidir Coinbase. Au contraire, la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine vient d'annoncer le lancement d'un nouvel actif : le Coinbase Wrapped Staked Ether (cbETH).

Coinbase will add support for Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) on the Ethereum network (ERC-20 token). Do not send this asset over other networks or your funds will be lost.

What is cbETH? Let’s dive in 🧵👇 pic.twitter.com/n3Dp4OA6HO

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) August 24, 2022