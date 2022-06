Ethereum (ETH) : le testnet Ropsten passe officiellement sous le consensus de preuve d'enjeu (PoS)

Ropsten migre officiellement vers la preuve d'enjeu (PoS)

Le tant attendu passage du consensus de preuve de travail (PoW) à celui de preuve d'enjeu (PoS) de la blockchain Ethereum marque aujourd'hui une étape importante de son cheminement, et plus globalement de celui du monde des cryptomonnaies.

Ropsten, le plus ancien réseau test d'Ethereum, vient officiellement de migrer vers le consensus de preuve d'enjeu. Bien que divers tests de compatibilité soient encore à mettre en place, la mise à jour du réseau s'est passée sans aucun problème majeur, et constitue un des derniers essais avant la migration officielle d'Ethereum sur le même modèle.

The Ropsten network just merged! One of the last testnets until we merge on the #Ethereum mainnet🐼https://t.co/3lvlUfcAT4 pic.twitter.com/knd1IBlD8A — Bitfly (@etherchain_org) June 8, 2022

Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères du magazine Fortune, Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, confirme qu'il s'agit là d'une étape historique :

« Nous espérons que ce sera une bonne démonstration du chemin parcouru. Si tout se passe bien, cela signifie que nous ne sommes plus qu'à une petite étape d'arrviée du Merge sur le réseau principal. »

Tim Beiko, un des principaux développeurs d'Ethereum, a également célébré la nouvelle depuis son compte Twitter, déclarant que les transactions se déroulaient sans problème, hormis quelques propositions de blocs égarées.

Bien que diverses batteries de test doivent encore être menées notamment sur les testnets Kiln, Rinkeky, puis enfin Goerli et Sepolia. Ropsten est considéré comme le réseau le plus proche d'Ethereum en termes de structure, sa migration marque donc un signe très encourageant, les 2 réseaux étant extrêmement similaires.

Vitalik Buterin a précisé que si ces ensembles de tests se passaient correctement, la migration d'Ethereum vers la preuve d'enjeu pourrait être envisagée en août.

Quels enjeux pour cette migration tant attendue ?

Actuellement, la blockchain Ethereum fonctionne à travers le consensus de preuve de travail (PoW), qui implique le minage de blocs de la même manière que le réseau Bitcoin (BTC).

Seulement, il s'agit d'une méthode qui présente beaucoup d'inconvénients, ne serait-ce qu'en termes de consommation énergétique ou encore en termes de scalabilité (possibilité pour le réseau de s'adapter aux flux de transactions).

Le passage vers la preuve d'enjeu implique donc son lot d'avantages, notamment des frais de transaction peut-être un peu réduits, ces derniers étant élevés en quasi permanence, au point d'être aujourd'hui reconnus comme un frein majeur à une plus grande adoption.

La migration d'Ethereum vers la preuve d'enjeu implique un travail mutualisé avec la Beacon chain, qui fonctionne d'ores et déjà sur la PoS et qui agit en tant que « layer de consensus ». Autrement dit, la migration nécessite une fusion des 2 réseaux, et l'ensemble de ces tests sert à mesurer comment optimiser leur assimilation commune.

Les 2 réseaux fonctionnent déjà de concert, mais ils restent toutefois bien distincts. La Beacon chain possède ses propres validateurs et produit déjà des blocs, mais de manière parallèle à Ethereum.

Par ailleurs, un arrêt de la PoW implique forcément l'arrêt du minage de blocs. C'est pourquoi les mineurs ayant préalablement déposé 32 ETH sur le contrat de dépôt dédié transiteront automatiquement vers le rôle de validateur afin de produire les nouveaux blocs.

fee recipient » (receveur de gas). On remarque également que des outils comme Etherscan se sont adaptés en conséquent. Par exemple, sur les pages de transaction , le statut de mineur a été remplacé par «» (receveur de gas).

En définitive, nous devrions très bientôt avoir des nouvelles concernant la mise à jour The Merge, qui a déjà été repoussée maintes et maintes fois, mais qui semble enfin prête pour la dernière ligne droite.

