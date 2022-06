En quoi est-ce que le depeg du stETH peut-il être une opportunité intéressante ?

Le stETH de Lido Finance, c'est quoi ?

Bien qu'Ethereum (ETH) n'ait pas encore opéré son tant attendu Merge - à savoir la transition vers une blockchain évoluant sur un consensus de type Proof-Of-Stake - il est d'ores et déjà possible de staker des Ethers dans les smart contract d'Ethereum 2.0.

L'intérêt est de pouvoir générer des rendements, de l'ordre d'environ 4 % annualisé. Toutefois, chaque Ether verrouillé ne pourra être récupéré que quelques mois après le Merge d'Ethereum, ce qui est problématique pour les utilisateurs souhaitant conserver de la liquidité.

Face à cette problématique, Lido Finance propose une solution intéressante. Le protocole permet de verrouiller des ETH dans les smart contracts d'Ethereum 2.0 et de recevoir en retour un équivalent en tokens stETH. En plus d'offrir les rendements annualisés de staking, eux-ci peuvent également être utilisés dans divers protocoles DeFi pour générer du rendement ou encore être déposés en collatéral.

Autrement dit, le stETH est un token qui atteste qu'un utilisateur a bien staké des ETH dans le cadre d'Ethereum 2.0. Ainsi, pour chaque stETH en circulation, Lido dispose de la même quantité d'ETH dans sa réserve. De ce fait, quelques mois après le Merge d'Ethereum, le stETH pourra effectivement être échangé en 1 pour 1 contre de l'Ether.

👉 Pour aller plus loin - Qu'est-ce que l'Ethereum (ETH) et comment fonctionne cette crypto ?

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Le stETH perd sa parité à l'ETH

Avec la récente affaire Celsius, le stETH a subi une très mauvaise publicité. La plateforme étant pointée du doigt pour mauvaise gestion des actifs de ses clients et sur-exposition au stETH, de nombreuses personnes ont procédé à un amalgame, jugeant le stETH comme responsable.

Toujours est-il que celui-ci a vu son cours se détacher de celui de l'Ether. À l'heure de l'écriture de ces lignes, un stETH ne s'échange plus que contre 0,95 ETH. Toutefois, il s'agit ici uniquement des marchés secondaires, comme l'explique Wil, expert et analyste fondamentale, sur notre groupe privé le Grille-Pain :

« Le fait qu'on puisse échanger actuellement 1 ETH contre 1,05 stETH est une perte de Peg dû à leurs asymétries d'échange sur le marché secondaire. La paire est soumise à l'offre et à la demande. »

Tout simplement, suite à l'affaire Celsius, beaucoup d'investisseurs ont paniqué et ont souhaité vendre leurs stETH, entraînant une chute du cours. En réalité, comme expliqué plus haut, Lido dispose bel et bien toujours d'un ETH dans ses caisses pour chaque stETH en circulation.

Par ailleurs, à l'heure de l'écriture de ces lignes, la pool de liquidité sur Curve est complètement déséquilibrée. Au lieu d'être constituée à parts égales d'ETH et de stETH, la répartition penche fortement du côté du stETH, occupant 79 % de la pool.

Pool de liquidité stETH - ETH sur Curve

👉 Pour approfondir - Dossier : Celsius Network, pourquoi et comment la plateforme est-elle en train de s’effondrer ?

Le depeg, opportunité ou risques ?

Le fait que le stETH ait depeg de l'ETH provient donc d'un sentiment négatif autour du produit, exacerbé par l'affaire Celsius. La chute de son cours n'intervient que sur les marchés secondaires et ne dépend que de la loi de l'offre et de la demande. En l'occurence ici, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs.

Toutefois, comme nous l'avons déjà expliqué plus haut : Lido assure chaque stETH par un ETH en réserve. Ceci signifie que, dès lors que les smart contracts d'Ethereum 2.0 seront déverrouillés, les détenteurs de stETH pourront les échanger contre de l'Ether avec un ratio de 1 pour 1.

Autrement dit, certains investisseurs y voient une aubaine : acheter des stETH avec une réduction de 5% par rapport au cours de l'Ether, pour récupérer le même montant en Ether dans quelques mois. Mais quels sont les risques ?

Le stETH continue son depeg : cela n'est qu'un risque mineur et qui n'est pas si impactant. En effet, chaque stETH continuera de valoir un ETH dans quelques mois, peu importe le prix sur les marchés secondaires ;

cela n'est qu'un risque mineur et qui n'est pas si impactant. En effet, chaque stETH continuera de valoir un ETH dans quelques mois, peu importe le prix sur les marchés secondaires ; Report du Merge : si le Merge d'Ethereum est encore une fois reporté, il est possible que les utilisateurs aient besoin de leurs liquidités et soient obligé de vendre leurs stETH à perte pour y remédier ;

si le Merge d'Ethereum est encore une fois reporté, il est possible que les utilisateurs aient besoin de leurs liquidités et soient obligé de vendre leurs stETH à perte pour y remédier ; Attaque visée sur les smart contracts : ce risque est évidemment présent dans l'ensemble de la finance décentralisée et plane également sur les contrats de Lido.

Bien que cette stratégie puisse être intéressante, elle comporte des risques indéniables. De surcroît, la tendance du marché étant résolument baissière, il est préférable de rester prudent et de faire des recherches approfondies avant de placer une partie de son capital sur un produit financier.

👉 Lisez également - Le token CEL de Celsius bondit de 1600 % en une semaine, est-ce un « short squeeze » à la GameStop ?

Source : Curve