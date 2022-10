50% des blocs d'Ethereum (ETH) sont soumis aux demandes du Trésor américain

Le passage d’Ethereum (ETH) à la preuve d’enjeu avait fait craindre une plus grande censurabilité du réseau. Et ces craintes semblent partiellement justifiées, puisque de nouvelles données montrent que la moitié des blocs produits sont soumis aux demandes du régulateur américain OFAC, qui fait partie du Trésor des États-Unis. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Rappel : Ethereum, la preuve d’enjeu et les validateurs

Ethereum fonctionne désormais avec la preuve d’enjeu. C’est-à-dire que ce sont des validateurs – et plus des mineurs – qui vérifient la conformité des transactions et qui les intègrent dans des blocs successifs. Ces derniers sont incités économiquement à fournir ce travail, et cherchent bien sûr à maximiser leurs profits.

C’est là qu’interviennent les « MEV-boost ». Pour l’expliquer simplement, les MEV-boost permettent aux clients d’externaliser la construction des blocs. Cela veut dire qu’ils vendent l’espace de leurs blocs à des entités externes qui les construisent afin d’optimiser l’espace – et donc le rendement pour les validateurs.

Le problème de ces MEV-boots, c’est qu’ils peuvent choisir d’être régulés par le régulateur Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ce dernier fait partie du Trésor des États-Unis, et gère notamment les sanctions appliquées par la nation à diverses entités. On a récemment entendu parler de lui dans l’affaire Tornado Cash: l’OFAC avait mis sous sanction le mixeur de cryptomonnaies, déclenchant déjà la polémique.

Si ces MEV-boost choisissent d’être régulés par l’OFAC, cela peut bien sûr poser un problème de censure. L’État pourrait en effet empêcher des transactions d’être validées, ou en prioriser certaines. Cela va à l’encontre de la philosophie développée par Ethereum, et les cryptomonnaies en général.

50% des transactions Ethereum soumises au Trésor américain ?

Et c’est justement ce qui semble en train de se passer pour la majorité des blocs d’Ethereum. Selon les données publiées par MEV Watch, dans la journée d’hier, plus de 50% des blocs étaient construits par des MEV-boost qui se soumettent aux exigences de l’OFAC :

Part des blocs d’Ethereum qui se soumettent aux exigences de l’OFAC

Parmi les blocs construits par des MEV-boost, 89% sont soumis aux exigences de ce département du Trésor américain. Par ailleurs, le nombre de blocs produits de cette manière tend à progresser depuis le Merge, si l’on observe le graphique suivant :

Progression des blocs soumis à l’OFAC depuis le passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu

Prenons un exemple des limitations des MEV-boost qui font le choix de se soumettre au Trésor. Ils ne pourront pas inclure les transactions venant du protocole Tornado Cash, celui-ci étant sur la liste des sanctions de l’OFAC. Les transactions en question pourront bien sûr être traitées par d’autres validateurs, mais si ceux-ci n’ont pas nécessairement une grande visibilité sur le réseau.

Ethereum est plus censurable que par le passé ?

Que retenir de tout cela ? Tout d'abord qu'Ethereum est désormais plus censurable que par le passé, si les validateurs choisissent d'utiliser des MEV-boost. Mais aussi que tout protocole, même décentralisé, est soumis à la situation géographique et aux choix de ses acteurs principaux.

Le problème n'est bien sûr pas réservé à Ethereum, même si l'utilisation de MEV-boost accentue le déséquilibre. On se rappelle que la firme de mining de Bitcoin (BTC) Marathon Holdings avait déclenché un scandale à ce sujet en mars 2021. Elle avait en effet choisi de miner des blocs en se conformant aux réglementations américaines, dont celles de l'OFAC.

C'est un point de vigilance qui faisait débat même avant le Merge, et il semblerait que les craintes aient été justifiées. Que se passera-t-il si cette part des transactions continue à croître ? Les mois à venir nous le dirons, mais c'est un problème non négligeable, qu'il faudra surveiller.

Source : ETHResearch, MEVwatch

