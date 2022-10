L’exchange Bittrex devra payer 53 millions de dollars pour avoir esquivé les sanctions américaines

La plateforme Bittrex faisait l’objet d’une enquête de plusieurs départements du Trésor américain. L’institution a finalement tranché, et l’exchange devra payer plus de 53 millions de dollars d’amende. On lui reproche d’avoir volontairement donné accès à ses services à des utilisateurs situés dans des pays faisant l’objet de sanctions.

