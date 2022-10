Offchain Labs fait l'acquisition d'une des principales équipes de développement d'Ethereum (ETH)

Offchain Labs, la société mère de la solution de seconde couche de la blockchain Ethereum (ETH) Arbitrum, a fait l'acquisition de Prysmatic Labs, le groupe de développement à l'origine de Prysm, le client le plus utilisé pour les nœuds Ethereum. Selon le communiqué, les 2 entités œuvreront désormais conjointement pour le futur de la seconde plus importante blockchain de l'écosystème.

Offchain Labs acquiert Prysmatic Labs

Offchain Labs, l'entreprise qui œuvre au développement d'Arbitrum, la principale solution de seconde couche (layer 2) pour la blockchain Ethereum (ETH), a fait l'acquisition de Prysmatic Labs, l'équipe qui a créé et mis en place la mise à jour The Merge.

Un layer 2 est une surcouche d'une blockchain mise en place afin de développer la scalabilité du réseau et d'optimiser la vitesse des transactions ainsi que leur coût. Ces réseaux sus-jacents rencontrent un certain succès, à l'instar de Polygon (MATIC), Arbitrum ou encore Optimism (OP). Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre explication détaillée de ce que sont les layer 2.

Cette acquisition marque un pas important pour Arbitrum, le layer 2 le plus important sur Ethereum en termes de valeur totale verrouillée (TVL), loin devant son concurrent principal Optimism. Effectivement, Prysmatic Labs est à l'origine de Prysm, le logiciel le plus utilisé pour faire tourner des nœuds Ethereum sous la preuve d'enjeu (PoS).

Depuis sa création en 2018, Offchain Labs a levé plus de 120 millions de dollars et emploie désormais une soixantaine de personnes en comptant les employés venant de chez Prysmatic Labs. Selon le communiqué, cette acquisition permettra de « combiner la disponibilité des données d'Ethereum avec l'exécution et l'évolutivité du layer 2 ».

👉 Découvrez notre article pour tout savoir sur le Merge d'Ethereum

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Vers le développement commun d'Ethereum

Précisons que malgré cette acquisition, les 2 équipes respectives devraient continuer à travailler sur les mêmes projets qu'auparavant, et qu'il s'agit davantage ici de rassembler les développeurs de talent pour œuvrer vers le bien commun d'Ethereum.

Effectivement, la mise à jour du Merge étant dorénavant pleinement opérationnelle, la feuille de route d'Ethereum a beaucoup a voir avec les solutions de seconde couche, notamment avec son tant attendu Danksharding qui devrait améliorer drastiquement la vitesse de traitement des transactions sur son propre réseau, mais également sur les layer 2.

Selon Raul Jordan, ingénieur logiciel chez Prysmatic Labs, le travail de son équipe restera concentré sur la technologie des Optimistic Rollups :

« Beaucoup des éléments à venir [d'Ethereum] sont très axés sur des améliorations majeures pour les layer 2, ce qui coïncide avec notre travail à Offchain Labs. Ethereum suit une feuille de route centrée sur le rollup, et la majeure partie du travail à venir consistera à rendre cela possible. En plus de cela, nous avons beaucoup de grandes idées sur le front des L2 que nous sommes impatients d'explorer chez Offchain. »

Selon le communiqué, le gros du travail de l'équipe de Prysmatic porte actuellement sur le développement de l'EIP-4844, autrement appelé proto-danksharding, qui apportera le système de « blobs » sur Ethereum afin de réduire les frais de transaction du réseau.

👉 À quoi ressemblera le futur d'Ethereum (ETH) après The Merge ?

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Offchain Labs

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.