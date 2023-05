Binance gèle 4,4 millions de dollars de cryptomonnaies affiliées à la Corée du Nord

Mercredi soir, Binance a annoncé avoir aidé les autorités américaines dans le gel et la saisie de 4,4 millions de dollars de cryptomonnaies, associées à la cybercriminalité nord-coréenne :

We are proud to have assisted US law enforcement in seizing $4.4M and freezing accounts linked to North Korean organized crime.

Kudos to our law enforcement partners and the Binance Investigations team for their unwavering commitment to combating crime worldwide.

— Binance (@binance) May 24, 2023