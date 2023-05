Drogues : 90 % des entreprises chinoises exportant des précurseurs de fentanyl acceptent les cryptomonnaies

Cette semaine, la société d’analyse blockchain Elliptic a dévoilé que sur une année, les paiements en cryptomonnaies pour importer des ingrédients nécessaires à la production de fentanyl avaient augmenté de 450 %. Si cette progression est préoccupante, regardons tout de même ces chiffres de plus près afin de les remettre en perspective.

Le rôle des cryptomonnaies dans le commerce de fentanyl

Elliptic, une société spécialisée dans l’analyse on-chain a mené une enquête sur la place des cryptomonnaies dans la production illégale de fentanyl. En bref, cette substance, initialement utilisée à des usages pharmaceutiques, peut être détournée comme stupéfiant.

Aux États-Unis plus particulièrement, c’est un véritable problème de santé publique, tant ses effets sont dévastateurs sur le corps humain. Moins chère que l’héroïne et 50 fois plus puissante, cette drogue serait la première cause de mortalité chez les Américains de 18 à 45 ans.

En 2019, les tensions diplomatiques ont conduit le gouvernement chinois, alors principal exportateur aux États-Unis, à réglementer les exportations du médicament.

Concernant le stupéfiant, la production s’est déplacée au Mexique, où les trafiquants importent des précurseurs de fentanyl depuis la Chine, pour envoyer ensuite le produit fini illégalement à leurs voisins au nord. Les précurseurs sont en fait des ingrédients nécessaires à la synthèse de la molécule.

De son côté, Elliptic a identifié 90 entreprises chinoises impliquées dans la production de précurseurs de fentanyl. Parmi elles, il s’est avéré que 90 % acceptaient les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

L’enquête de société d’analyse a conclu que sur un an, les transactions en cryptomonnaies pour le paiement des fournisseurs avaient augmentées de 450 %, et que les achats étaient principalement réglés en BTC et USDT :

Nombre de paiements crypto reçus par les exportateurs chinois de précurseurs de fentanyl

En termes de volumes, cela représente 27 millions de dollars sur toute la période étudiée, ce qui permettrait de produire 54 milliards de dollars de valeur marchande.

👉 Pour aller plus loin — Les arguments contre le Bitcoin (BTC) sont-ils fondés ?

Des chiffres à relativiser

Bien entendu, toutes les dérives liées aux drogues sont un véritable problème de société, et loin de nous l’idée de remettre cela en cause. Mais face à ce type de nouvelles, il convient de ne pas commettre l’erreur de faire le fameux raccourci « les cryptomonnaies financent le trafic de drogue ».

Premièrement, 27 millions de dollars sont une somme dérisoire face à un écosystème qui pèse plus de 1 150 milliards de dollars de capitalisation. En termes de volumes d’échanges et sur les dernières 24 heures seulement, Binance a enregistré à elle seule plus de 3 milliards de dollars.

Il est d’ailleurs surprenant que l’USDT et le BTC soient encore utilisés pour des paiements illégaux, étant donné la facilité avec laquelle ils peuvent être tracés par des acteurs spécialisés.

D’ailleurs, Elliptic a identifié, sans les nommer, 3 exchanges de cryptomonnaies qui étaient utilisés par les entreprises concernées pour réceptionner les paiements. Ainsi, la société d’analyses a contacté lesdites plateformes et a signalé « des centaines d’adresses ».

D’une certaine manière, l’utilisation de cryptomonnaies pour de tels cas d’usages pourrait même être un avantage pour les autorités compétentes, leur facilitant ainsi le travail d’identification.

👉 Dans l’actualité également — Hong Kong autorise les investisseurs particuliers à acheter des cryptomonnaies

Source : Elliptic

