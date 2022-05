La latéralisation se poursuit pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) – Que prévoir ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

Commençons notre point de marché par une analyse du cours du Bitcoin (BTC) sur la vue mensuelle. En effet, cette clôture s’est faite dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Elle est importante pour comprendre la situation macro dans lequel le prix évolue.

La première chose à noter est une structure latérale imprimant des sommets et des creux plus hauts que les précédents. Il est encore trop tôt pour dire si le support qui s’est établi est bien le nouveau creux, nous allons donc prendre en considération le dernier pour le moment.

Nous pouvons affirmer qu’une clôture sous les 35 000$ nous amènerait à revisiter les zones de demandes qui n’ont jamais été retestées. Ces zones se situent entre 10 000 – 18 000$, et correspondent au début de l’impulsion haussière, mais également aux zones des anciens sommets cassés.

Tant que le dernier creux mensuel n’est pas franchi, la logique haussière n’est pas remise en cause.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1M

Zoomons sur la vue hebdomadaire pour préciser notre analyse. Sur cette unité de temps, nous remarquons que le prix du Bitcoin connaît une phase de latéralisation sur son dernier point d’intérêt majeur. Les 33 000 – 34 000$ avaient servi de zone pivot lors de la chute de fin janvier 2022. Depuis, le prix erre entre les 34 000 et les 44 000$.

Nous sommes donc dans une phase sans tendance. Et c’est pour cela que le prix forme des structures complexes qui piègent un grand nombre d’opérateurs sur le marché. La liquidité est récupérée des deux côtés du marché.

Sur cette unité de temps, je considère que tant que le prix ne clôture pas sous les 31 000$ un rebond est toujours possible.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

La vue journalière nous donne des précisions sur les mouvements internes du prix. La formation du range est clairement identifiable avec une borne basse à 36 500$ et une borne haute à 44 500$. Une déviation haussière a pris place sur les 48 500$, et la logique voudrait que le prix revisite la borne opposée.

Tant que le prix reste entre ces deux bornes, il offrira uniquement des opportunités pour les traders et ceux qui cherchent des positions court terme. Si vous n’êtes pas familier avec ces pratiques, je vous suggère d’attendre une résolution du range avant de construire vos futures positions.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1D

👉 Découvrez notre guide – Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Analyse technique de l’Ether (ETH)

Notre prochaine analyse se portera sur le cours de l’Ether (ETH). Comme pour le Bitcoin, le prix sur la vue mensuelle suit la même structure.

Les creux et les sommets continuent d’être plus haut que les précédents, et une cassure à la baisse du dernier creux (2 300$) engendrera un retracement beaucoup plus profond. La première zone identifiable ne se situe pas avant les 825 – 1 125$.

Analyse de l’Ether (ETH) en 1M

Sur la vue hebdomadaire, le prix semble plus clair que pour le Bitcoin. En effet, nous avons vu une reprise du dernier sommet local, signe d’un renversement. Le prix a logiquement retracé son impulsion haussière pour retester sa zone de demande à 2 450 – 2 775$, où il se trouve actuellement.

Cette zone présente donc de bonnes opportunités dans une logique haussière.

Analyse de l’Ether (ETH) en 1W

La vue journalière confirmera cette hypothèse haussière locale, avec une configuration en sommet et creux de plus en plus haute. Pour conserver cette dernière, le prix devra maintenir des clôtures au-dessus de 2 500$. Pour valider une reprise haussière totale, il faudra que le prix casse à la hausse la zone de vente à 4 000 – 4 300$.

Analyse de l’Ether (ETH) en 3D

👉 Retrouvez notre guide et tuto pour apprendre comment utiliser FTX

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Analyse technique du Decentraland (MANA)

Cette semaine j’ai décidé d’analyser Decentraland et son token MANA. Ce dernier a fait beaucoup parler de lui, et l’engouement semble se dissiper.

Pour son analyse technique, je m’attarderai sur sa vue journalière. Le cours du MANA de Decentraland est en train de retracer ses excès haussiers avec une bougie de +564% en 3 jours. Le prix vient purger cette phase en revisitant les zones de demande.

Il existe plusieurs zones que le prix devra tester, et il est actuellement sur l’une d’entre elles. Cela permettra de prendre des positions d’achat plus ou moins long terme. Ceux qui souhaitent renforcer leur position devront s’orienter sur la zone des 0.71 – 0.85$. Elle permettra de reprendre une tendance haussière plus long terme selon moi.

La zone des 0.99 – 1.10$ et des 1.37 – 1.67$ ne devrait permettre que de courts rebonds du retracement baissier.

Se placer à l’achat en ces points sans solide stratégie relèvera donc plus du jeu d’argent que de la construction d’une position long terme.

Analyse du Decentraland (MANA) en 3D

Conclusion

Les cours du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) se trouvent actuellement sur des zones d’achat qu’il faut défendre. Si ces dernières sont perdues, le scénario de retracement plus profond du marché s’ouvre. Pour autant, le prix macro reste toujours haussier. Sur des unités de temps plus courtes (journalière), il est facile d’identifier une phase de latéralisation qui prend place sur des zones de support.

Pour Decentraland (MANA), le prix a entamé sa longue correction et plus de chutes seront à prévoir. La zone des 0.71 – 0.85$ offrira un très bon point d’entrée pour un mouvement haussier macro.

De manière générale, les marchés se trouvent dans une phase trouble de latéralisation, où les acheteurs comme les vendeurs seront chassés. Le peu de volume et l’engouement diminué font que nous pouvons nous attendre à de forts mouvements dans les semaines à venir.

Limiter l’exposition en attendant le retour des mouvements de tendance semble alors obligatoire pour les acteurs moins expérimentés.

C’était cryptOdin pour vous servir.

👉 Retrouvez notre rubrique dédiée aux analyses techniques

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.