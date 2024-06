Les EFT Ethereum spot éclairent-ils la voie ? Analyse technique de l'ETH du 26 juin 2024

Les rumeurs de lancement pour les ETF spot d'Ethereum la semaine prochaine constituent une épée de Damoclès qui pèse désormais sur le cours de l'Ether. Elle lui offre une résilience à court terme, mais elle pourrait pénaliser l'action des prix en cas de déception. Voyons où nous en sommes techniquement sur la 2e cryptomonnaie du marché.

Nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 3 400 dollars.

L'Ether Ethereum montre une belle résistance dans la phase corrective que connait le marché crypto ces dernières semaines. Les rumeurs d'un lancement des ETF Ethereum spot au début du mois de juillet pourraient constituer une donnée fondamentale prise en compte par le marché, expliquant la bonne tenue du cours d'ETH.

La semaine que nous traversons devrait être clé pour la suite. En effet, la clôture de dimanche coïncide avec les clôtures mensuelles, trimestrielles et semestrielles. C'est aussi une semaine pleine d'événements macroéconomiques et politiques :

jeudi sera publié le chiffre définitif du PIB US, c'est aussi le jour du premier débat politique entre les 2 candidats aux prochaines élections américaines . Les cryptos s'étant invité au débat, nous pourrions observer des réactions de marché suite à cet événement ;

c'est aussi le jour du . Les cryptos s'étant invité au débat, nous pourrions observer des réactions de marché suite à cet événement ; le chiffre de l'inflation PCE sera publié vendredi à 14h30 heure de Paris. Ce chiffre doit confirmer une tendance à la déflation pour conserver une bonne dynamique sur les actifs risqués.

Voyons dans ce contexte dans quel état technique se trouve Ethereum à l'abord de ces événements.

Ethereum à l'œuvre sur sa zone de polarité

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +0,80 % -6,00% -13,60 % Ethereum/ Bitcoin -0,20 % +1,50 % -3,50 %

L'ETH d'Ethereum travaille actuellement les 3 400 dollars, niveau que l'on peut aisément élargir à une zone de confluence entre 3 350 et 3 450 dollars intégrant de nombreux éléments techniques majeurs :

equilibrium de la zone de compression et de la bougie mensuelle de mai ;

0.618 de retracement Fibonacci du marché baissier 2022 qui correspond au 0.236 de la hausse depuis les plus bas ;

moyenne mobile à 20 semaines.

Si la conservation de ce niveau plaide en faveur d'une consolidation bullish, l'enjeu de la semaine reste de parvenir à confirmer la belle réaction qui se développe (absorption de liquidité) en clôturant à minima dans cette zone pivot. Plus distinctement, une clôture au-dessus des 3 450 dollars montrerait la voie pour une reprise haussière la semaine prochaine.

Le cas échéant, clôturer sous les 3 350 dollars nous orienterait vers une polarité négative avec pour objectif la borne basse de la zone de compression entre 2 800 et 3 000 dollars. La moyenne mobile à 50 semaines reste un niveau que nous pourrions atteindre en excès autour des 2 600 dollars.

Si les fondamentaux d'Ethereum pourraient conduire à une réaction vive des prix, les bandes de Bollinger hebdomadaires sont actuellement en cours de fermeture. Elles bornent l'action des prix :

au sud à la zone 2 600 à 2 800 dollars, en confluence avec la moyenne mobile à 50 semaines ;

au nord à la zone des 4 000 à 4 100 dollars.

Concrètement, le marché ne sortira pas de cette large zone sans un catalyseur important. D'ici là, la volatilité pourrait être contrainte petit à petit. L'action des prix, polarisée par le niveau des 3 400 dollars, visiterait tour à tour les bornes hautes et basses de notre zone de travail.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

ETH toujours en quête d'un regain de dominance à moyen terme

La situation s'améliore pour la dominance d'Ethereum. En journalier les graphiques présentent une polarité positive toutefois, en hebdomadaire il reste à franchir des résistances en vue d'une relance plus durable.

En outre, la moyenne mobile à 50 semaines fait barrage. Elle doit être reconquise pour donner les premiers signaux d'un retour à la surperformance à moyen terme contre Bitcoin.

En support, la zone verte - particulièrement les plus bas de janvier 2024 - ne doit pas céder plus de terrain au risque d'entrer dans une continuation de cette phase de sous-performance. Plus proche des cours : franchir la moyenne mobile à 20 semaines à la baisse déclencherait une première alerte.

Graphique du cours de l'Ethereum contre BTC en hebdomadaire

Contre l'ensemble des altcoins, le graphique d'Ethereum rejette la résistance en jaune. Si cela reste à confirmer en clôture hebdomadaire, une réintégration en l'état pourrait conduire à minima à revisiter la moyenne mobile à 20 semaines qui entre en confluence avec l'equilibrium du range. Toutefois, il convient de surveiller la moyenne mobile à 7 semaines qui pourrait jouer un rôle clé.

En effet, les bandes de Bollinger semblent réagir à l'action des prix en s'ouvrant légèrement. Un flux haussier à moyen terme pourrait se mettre en place pour la paire ETH contre les altcoins (TOTAL3) si nous parvenions à rebondir prochainement et à franchir la zone jaune. Le cas échéant, un retour sur la milieu de range à 0.62 est le scénario à privilégier.

Graphique du cours d'ETH contre le marché des altcoins

En résumé, l'ETH d'Ethereum est bien encré dans sa tendance haussière long terme. La consolidation se poursuit, marquant une grande résilience et préservant des niveaux de prix clés dans l'optique d'une continuation haussière dans les prochaines semaines. La zone de polarité majeure à 3 400 dollars constitue le niveau qui doit être défendu.

Contre Bitcoin et le reste des altcoins, Ethereum travaille des résistances clés en quête de surperformance. L'objectif est donc de s'affranchir de ces niveaux afin d'attirer des capitaux.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

