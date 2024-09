Dans un contexte où Bitcoin réalise un nouveau plus haut hebdomadaire en franchissant 65 000 dollars, l'Ether peine à retrouver l'attrait de sa jeunesse. Pourtant, l'année 2024 avait bien débuté, l'action des prix revisitant en mars les 4 000 dollars. Ces dernières semaines ont néanmoins permis un grand nettoyage de toute la frustration accumulée par les détracteurs du projet. Est-ce que ce sentiment profondément négatif affiché sur les réseaux, conjugué au franchissement d'une résistance significative, pourrait relancer l'action des prix ?

Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 2 650 dollars.

L'Ether, la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum, souffre d'une psychologie de marché particulièrement négative. Les investisseurs n'ont plus confiance dans ses capacités à surperformer ! Pourtant, Ethereum est un incontournable du secteur de la blockchain avec des fondamentaux de grande valeur.

Le prix unitaire de l'ETH ne change rien aux qualités intrinsèques du projet, et la psychologie du marché pourrait très rapidement rebasculer dans l'optimisme à partir du moment où les graphiques afficheraient à nouveau de la force. En outre, une fois le sentiment changé, la recapitalisation de l'Ether pourrait être très rapide.

Après plusieurs semaines de FUD autour de l'Ether et l'omniprésence de vendeurs sur le marché, quel serait le pivot qui permettrait un basculement des investisseurs vers un biais plus positif ?

Ethereum : que dire sur la force relative ?

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +0,70 % +4,00 % +4,80 % Ethereum/ Bitcoin -1,00 % +0,80 % -4,30 %

Nous pouvons constater, en hebdomadaire, une première réaction dans la force relative d'ETH contre le reste des altcoins. S'il est trop tôt pour en tirer une quelconque conclusion, ce mouvement est à surveiller puisqu'il intervient sur une zone d'intérêt majeure : le milieu d'un range ETH/TOTAL3 en développement depuis 2017.

Ce mouvement est d'ailleurs confirmé par le RSI qui rebondit également sur le bas de sa zone neutre. Basculer en dessous pourrait occasionner une nouvelle accélération baissière. Au contraire, maintenir le dernier creux du RSI ou construire une divergence sur cette zone pourrait être un signe avant-coureur de relance.

Graphique d'Ethereum contre TOTAL3 en hebdomadaire

Contre Bitcoin, l'action des prix travaille désormais des niveaux historiques non revisités depuis 2021. La zone de RSI dans laquelle évolue ETH/BTC n'a été franchie qu'à 3 reprises :

en octobre 2023,

en août 2019,

en décembre 2018.

Il est donc très rare d'observer un tel momentum sur la paire ETH/BTC. La probabilité de voir apparaître sur les niveaux actuels la construction d'une structure de retournement est relativement élevée.

S'il est envisageable de continuer à baisser en direction du pivot du bull run de 2021, niveau sur lequel nous chercherons une divergence RSI, la réintégration au-dessus de la clôture de janvier 2021 pourrait marquer un premier signal positif qui pourrait gagner en momentum s'il parvenait à franchir le milieu du canal baissier, puis la zone verte et le haut du canal.

Graphique d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

ETH, franchir la zone des 2 850 à 3 000 dollars

Pour changer la psychologie du marché, l'Ether doit franchir le niveau des 2 800 à 3 000 dollars. Ce niveau est le pivot de l'année 2024. Nous l'avons franchi en début d'année avant de visiter les 4 000 dollars. C'est également le franchissement puis le retest de cette zone qui avait occasionné les 2 chutes en direction des 2 100 dollars.

L'action des prix a construit, au fil du mois de septembre, une configuration en 3 chandeliers japonais qui permet d'envisager un point bas sur les 2 100 dollars. Il manque des éléments pour l'affirmer puisque la structure selon la loi de DOW n'affiche pas de changement de tendance.

Celui-ci pourrait néanmoins se construire au-dessus des 2 850 dollars dans le cas d'une action des prix qui viendrait s'y installer. Toutefois, le scénario le plus probable réside dans la construction d'un nouveau creux plus haut que le précédent avant de préparer le franchissement des 2 850 dollars pour y établir un nouveau point haut plus élevé que le précédent.

La zone la plus favorable pour la construction de ce creux s'établit entre 2 400 et 2 500 dollars, bien qu'une dernière mèche proche des 2 100 dollars reste une possibilité en cas de chasse à la liquidité.

Tout scénario haussier serait toutefois aboli en cas de clôture sous les 2 000 dollars !

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

En résumé, la cryptomonnaie d'Ethereum subit l'état psychologique négatif des acteurs du marché. Pourtant, les fondamentaux restent solides et un changement de biais ne tient qu'au franchissement des 3 000 dollars ! Dans ce cas, l'Ether pourrait très rapidement se recapitaliser et revisiter les 3 800 dollars.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

